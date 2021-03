Drágulást hozott az építőanyagoknál a kormány programja

Megugrott a kereslet az építkezésekhez és a felújításokhoz szükséges alapanyagokra. Szarka László, a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség elnöke a Magyar Nemzetnek azt mondta: az otthonteremtési programban visszaköszönnek javaslataik, amelyek a gazdaság fellendítése mellett a piacot is fehérítik.

A napilap pénteki számában megjelent cikk szerint évek óta nem volt ilyen sok ajánlatkérés az építőanyagokra és építési termékekre - írja az MTI a Magyar Nemzet alapján. Szarka László elmondta, hogy a felfutás hátterében az otthonteremtési program áll. Nőtt a kereslet egyebek mellett a szerkezetépítő és a hőszigetelő anyagokra, térkövekre, betonelemekre, valamint olyan épületgépészeti termékekre, amelyekkel korszerűsíteni lehet a fűtésrendszereket.

Szarka László szerint több olyan intézkedés született, amelyet korábban szorgalmaztak. Ilyen például a kedvezményes újlakás-áfa, valamint a felújításokhoz járó, vissza nem térítendő támogatás. Ezek azontúl, hogy lendületet adhatnak az ágazatnak, fehérítik is a gazdaságot is. A lakásfelújításoknál és -korszerűsítéseknél nagyon sokan nem kötnek szerződést a kivitelezővel. Így a közterheket nem fizetik be a költségvetésbe az érintettek, míg a megrendelő írásos dokumentum híján például nehezebben tud reklamálni - egy esetleg alacsonyabb összköltség mellett gyakorlatilag lemond a garanciáról. A támogatásokhoz azonban muszáj szerződést kötni, így jó irányba változhat ez a gyakorlat: a lakásfelújítások piacán a támogatásért elvárt számlás teljesítés mind az anyagra, mind pedig a munkadíjra vonatkozik.

A felújítási részpiacon elsősorban mikro- és kisvállalkozások dolgoznak, ezek adják az ágazatban tevékenykedők mintegy 95 százalékát. A közepes és nagyobb kivitelező vállalkozások száma 170-200 társaságot jelent - tette hozzá Szarka László.

A szövetség elnöke beszélt az építőanyagok árának alakulásáról is. Januárban az inflációt követve öt-hét százalékos drágulás volt. A fuvardíjak mellett több termék alapanyag-összetevőinek ára is emelkedett. Van olyan hőszigetelő-gyártáshoz használt petrolkémiai nyersanyagtermék, amely nyolc hónap alatt 75 százalékkal lett drágább a világpiacon. Ezek a hatások Magyarországra is begyűrűznek - ismertette.

Szarka László kiemelte: a felújítások mellett az újlakás-építések még nem indultak el nagy számban, de előkészítésük megkezdődött. Kedvező esetben a második félévtől várható ezen a területen intenzívebb felfutás. A koronavírus-járvány és a várt újranyitás időzítése, sebessége ezen a téren is bizonytalanná teszi ugyan a helyzetet, de a második félévtől már látható lesz, hogyan alakulnak a számok.