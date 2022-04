Az elbizonytalanodás év végi és év eleji jelei után az építőipar rövid távú kilátásait a rendelésállomány és a foglalkoztatási várakozások alapján egyetlen számba foglaló mutató, az ágazati bizalmi index értéke áprilisban bő 5 ponttal emelkedett márciushoz képest. Ezzel e mutató hét havi csúcsára jutott - írja friss elemzésében a GKI. Áprilisban a magasépítők kilátásai az előző hónaphoz képest kissé romlottak ugyan, de a mélyépítőké sokkal kedvezőbbé váltak.

Az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség áprilisban csak nagyon enyhén javult az előző hónaphoz képest, a szezonálisan kiigazított adatok alapján. Így e mutató hat havi csúcsán áll. A szezonálisan nem kiigazított adatok ugyanakkor, ha nagyon enyhén is, de romlást jeleztek havi alapon.

Áprilisban a cégek 17 százaléka számolt be növekvő, 25 százaléka csökkenő termelésről, míg márciusban ugyanez a két arány 16 és 22 százalék volt. A magasépítő cégek elégedettsége nőtt, a mélyépítőké csökkent.

A meglévő rendelésállományokkal való elégedettség áprilisban csaknem 4 ponttal javult 7 havi csúcsra emelkedett. A nyers adatok nem utalnak számottevő változásra. Áprilisban a válaszadó vállalkozások 18 százaléka számolt be magas és 24 százaléka alacsony rendelésállományról. Ugyanez a két arány márciusban 17 és 24 százalék volt. Áprilisban a mélyépítők elégedettsége nőtt, a magasépítőké enyhén csökkent.

Meddig látnak előre a cégek? Áprilisban az építőipari cégek átlagosan 6,2 hónapos távra láttak előre, ennyi a megkötött szerződésekkel biztosított termelési periódus hossza, ami megegyezik az egy negyedévvel ezelőttivel és valamivel elmarad az egy évvel ezelőttitől (6,5 hónap). A mélyépítő cégek átlaga 7, a magasépítőké 5,8 hónap. A nagyvállalatok e téren sokkal jobban állnak a kis- és középvállalkozásoknál.

A foglalkoztatási várakozások 7 pontot emelkedtek (az előző hónaphoz képest, a szezonálisan kiigazított adatok alapján). Ugyanakkor a nyers adatok nem jeleztek érdemi változást. Az áprilisi felmérés során a következő három hónapban a létszám bővítésére készült a 14, szűkítésére 9 százalék, márciusban 14 és 10 százalék volt rendre a két arány. Áprilisban a mélyépítő cégek derűlátóbbak, a magasépítők kissé borúlátóbbak, mint voltak márciusban.

Soha még ilyen sokan nem készültek áremelésre



Az áremelési törekvések intenzitása – március után - áprilisban is érezhetően erősödött (a szezonálisan kiigazított adatok alapján), a mutató a felmérések során még sosem látott magasságba emelkedett.

A kiigazítás nélküli adatok is erős emelkedést jeleznek az áremelési szándékokban: az áremelést tervezők esetében a márciusi arány (58 százalék) áprilisra 70 százalékra duzzadt, miközben az árcsökkenésre számítóké 4-ről 3 százalékra csökkent. A magas- és mélyépítő cégek áremelkedési várakozásai ebben a hónapban összeértek.

Nem enyhül a munkaerőhiány



A termelés bővítését korlátozó tényezők között a cégek továbbra is a munkaerőhiányt tekintik a legfontosabbnak, a magasépítő cégek valamivel több, mint fele, a mélyépítők harmada számolt be erről. Az anyag és/vagy a gépek, berendezések hiánya is inkább a magasépítésben jelentkezik. A vevők laza fizetési fegyelme minden negyedik, a kereslet hiánya minden ötödik vállalkozást érint hátrányosan.

A magyar gazdaság rövid távú kilátásainak megítélése – a márciusi nagy esés után – tovább romlott (az előző hónaphoz képest, a szezonálisan kiigazított adatok alapján). A nyers, azaz szezonálisan kiigazítatlan adatok is erős negatív változást jeleznek, a derű- és borúlátók aránya áprilisban rendre 6 és 64 százalék, míg márciusban 7 és 51 százalék volt.