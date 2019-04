Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Falusi csok: itt a településlista!

A kormány honlapján pénteken közzétették azoknak a magyarországi településeknek a listáját, ahol elérhető lesz a falusi családi otthonteremtési kedvezmény (csok).

A listára 2486 hátrányosabb helyzetű település került rá - mondta Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos az MTI beszámolója szerint.

A korábbi bejelentés szerint a program 2019. július 1-jével indul, és egyelőre három évig, 2022. június 31-ig lesz elérhető. Ugyanakkor a kormány monitorozni fogja, milyen hatása van a falusi csok támogatási rendszerének a kistelepüléseken. Ha azt látja 2022-ben, hogy továbbra is van igény a programra, dönthet úgy, hogy folytatja, illetve az érintett települések listáját is felülvizsgálhatja, akár bővítheti is - tette hozzá a kormánybiztos.

A tanyákra is kiterjedő falusi csoknak köszönhetően az egygyermekes családok 600 ezer forint, a kétgyermekes családok 2 millió 600 ezer forint, a háromgyermekes családok pedig 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak használt lakás vásárlására vagy annak korszerűsítésére, bővítésére, tanyák esetében is.