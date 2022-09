A nyár közepén tapasztalt mélypont után erősödött az ingatlanpiaci forgalom augusztusban a Duna House becslése alapján. Az ingatlanközvetítő cégcsoport által becsült 9 748 adásvétel az előző hónaphoz képest több mint 8 százalékos emelkedést, az előző év hasonló időszakához képest azonban még mindig 14 százalékkal gyengébb forgalmat mutat.

Bár az elmúlt 5 évben mindig erősebb volt az augusztus, a hagyományos tendenciának megfelelően a szakemberek további bővülést várnak az átalakulás előtt álló őszi ingatlanpiacon. A rezsiköltségek változása elsődlegesen a keresleti oldalon jelentkezett azonnal, a kínálatban a következő hónapokban, a fűtési szezon első postázott közüzemi számlái után várható jelentősebb hatás.

A jelzáloghitel-piacon is erősen érezhető a nyári szezon. A Duna House Pénzügyek becslése alapján 2022 augusztusában 90 milliárd forint jelzáloghitel realizálódott, ami a júliusi hónappal megegyező nagyságrendet mutat. Az erősebb nyári visszaesést a pénzügyi szakértők szerint az ingatlanpiac nyári lassulása okozta és az a tény, hogy az év elején lekötött Zöld Otthon Hitelek szerződéses folyamata és folyósítása befolyással volt a kommunikált szerződött hitelállományra az első félévben.

Fokozatosan erősödik a befektetők jelenléte az ingatlanpiaci tranzakciókban mind Budapesten, mind vidéken. A fővárosban augusztusban is népszerűek voltak a belvárosi kerületek, valamint az ezekben található 20-40 négyzetméteres kislakások, míg a 120 négyzetméter feletti ingatlanok szinte teljesen kiestek a vásárlók által kedvelt körből Pesten. A befektetett összeg azonban a júliusi 54 millióhoz képest 46 millió forintra csökkent átlagosan idén augusztusban.

A rezsiárak emelkedése ellenére Budapesten és vidéken is a befektetési célú vásárlás után a tranzakciók 21-21 százalékát ebben a hónapban is a nagyobb otthonba költözés ösztönözte. Az átalakulás első jelei azonban már látszanak a vidéki ingatlanpiacon, hiszen a júliusihoz képest 6 százalékponttal, az előző év azonos időszakához képest pedig 10 százalékponttal csökkent a nagyobb ingatlanba költözők aránya. A vidéken vagy a nagyvárosok agglomerációjában nyugalmat kereső, otthonteremtési céllal vásárlók esetleges kivárása is érezhető a vevői motiváció, valamint a tranzakciós paraméterek alakulásán.

Az augusztusi értékesítési adatok alapján az ingatlanok forgási sebessége az előző év azonos időszakához képest jelentős gyorsulást mutat, a júliusi tempót azonban nem minden terület és nem minden ingatlantípus tudta tovább fokozni. Az energiaárak emelkedéséből egyelőre kimaradó panellakásokat viszik el a leghamarabb, Nyugat-Magyarországon, illetve a főváros pesti oldalán már két hónap sem kell, de az ország többi területén sincs szükség 2,5 hónapnál többre a sikeres üzletzáráshoz ennél az ingatlantípusnál. A használt téglalakások eladási idejét vizsgálva Budán stagnált a lendület, Pesten némiképp emelkedett az értékesítéshez szükséges idő, a főváros belvárosi kerületeiben pedig közel fél évre is szükség lehet.

Az ingatlanárak alakulásán nem érzékelhető a sokak által áhított trendváltozás, az alacsony fenntartási költségű ingatlanok, például a panellakások árazásában az előző évhez képest országosan átlagosan 37 százalékos emelkedés látható idén augusztusban.