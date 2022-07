Tovább drágult az agglomeráció ingatlanpiaca, különösen a fővárostól északnyugatra – derül ki a Duna House legfrissebb felméréséből. A vevők átlagosan 10 százalékos áremelkedést tapasztaltak az első félévben, és egy lélektani határt is sikerült megközelíteni: a Pest megyei adásvételek közel 10 százaléka már 100 millió forint feletti ingatlanárat mutatott. Az üzletkötések több mint harmada, 36 százaléka 50 millió forint feletti ingatlanról szólt.

A legfőbb vásárlói cél továbbra is a nagyobb ingatlanba költözés és az első lakás vásárlása. A legnépszerűbb lakásméret a 60-80 négyzetméter közötti volt, de a 80-100 négyzetméter közötti ingatlanokra is hasonlóan nagy volt a kereslet az első félévben.

Az északnyugati szektorban, Nagykovácsiban, Ürömön és Szentendrén is 800 ezer és egymillió forint közötti négyzetméterárakkal lehetett találkozni.

Szentendrén 27 százalékos volt az áremelkedés mértéke tavalyhoz képest.

A nyugati szektor – Törökbálint, Biatorbágy, Budakeszi és Budaörs – szintén nagyon népszerű a vásárlók körében, emiatt ezeken a településeken többet is el lehet kérni egy-egy ingatlanért.

„A vásárlók főként nagyobb, tágasabb otthon reményében választják a fővárost övező területeket. A népszerűség az árakban is megmutatkozik: az idei év első felében 200 milliónál drágább házakat is adtunk már el Nagykovácsiban, Ürömön, Szentendrén, Érden és Csömörön is. Az eddigi legdrágább lakás Ürömön kelt el 142 millió forintért” – mondta Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője.

Ezzel szemben Gödöllőn, Veresegyházán és Pécelen már 500 ezer forint körüli négyzetméteráron is vannak ingatlanok, délkeleten – ide tartozik például Vecsés, vagy Gyál – pedig még mindig lehet találni 500 ezer forint alatti négyzetméteráron hirdetett ingatlanokat..

„A déli szektor a 8 százalékos áremelkedés ellenére a megfizethető kategóriába tartozik: Diósdon és Érden a lakosok már kitették a megtelt táblát a város határában. A kiköltözési hullám jelentős feladatok elé állítja az önkormányzatokat az infrastruktúra és a szolgáltatások területén is” – mondta Benedikt.