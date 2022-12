A huszonhárom és fél hektáros birtokot két patak szeli át, és maga a villa 1440 négyzetméter alapterületű – mondta a Magyar Nemzetnek Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az évet összegezve. Hozzátette, hogy idén ez ugyan a legdrágább eladott ingatlan, ám az alapterületre korántsem a legnagyobb.

Csongrád-Csanád megyében, több mint harminchektáros telken fekszik az az épületegyüttes, amelyből a lakóépület 5800, az étterem és a melléképületek hat-hat ezer négyzetmétert tesznek ki. Fél év kellett az eladásához, jellegéből adódóan a 12 szobás komplexum nem, vagy nem csupán lakófunkciót szolgál. Hatszázötvenhatmillió forintba került.

A legkisebb alapterületű, nem fővárosi ingatlan Sopronban található, mindössze tíz négyzetméteres, és tízmillió forintba került. Ez ebben az esetben egymillió forintos négyzetméterárat jelent – mondta Balogh László, ám felhívta a figyelmet, a minilakások esetében azt nézik, mi az a legalacsonyabb ár, amiért már lakhatásra alkalmas lakóingatlant kínálnak.

Az ország legkisebbnek mondható lakása, a mindössze hat négyzetméteres Ferenc körúti ingatlan nem egészen egy hónap alatt kelt el, közel kilencmillió forintért.

Kertesből vissza a panelba

Közben megfordult a korábbi érdeklődés a piacon:

míg a koronavírus-világjárvány idején a kert volt a sláger, most újból a kiszámítható rezsijű panelt keresik sokan.

Bérleti díja is a szobaárak és a teljes lakás árai között mozog, a bérlői körnek kompromisszumot jelent a nyolcvanezer forint körüli díj, szemben egy teljes lakáséval, ami Budapesten már a kétszázezer forintot is közelítheti.

A legolcsóbb

A ténylegesen legolcsóbb ingatlan nem egészen félmillió forint, egy negyven négyzetméteres mélykúti ház, ami egy ötszázötven négyzetméteres telken áll. Igen erős kompromisszumokkal nevezhető lakhatónak, a közműveket be kell vezetni, és néhány ablaka be van deszkázva – mondta el Balogh László.

Ami a piac egészét illeti, változatos képet mutatott

a 2022-es év, teljes ellentéte a 2020-asnak, a járvány első esztendejének.

Az idei év elején pörgött a piac, és csak a vége mutat visszaesést. A rezsiszabályok változása és az emelkedő kamatok miatt az észszerűségtől teljesen függetlenül nem a kistelepüléseken lévő többgenerációs házakat a legnehezebb eladni, hanem a nagy alapterületű, kedvezőtlen energetikai besorolásúakat, illetve a nagy értékűeket.

Utóbbi kapcsán Balogh László megjegyezte: a villákat, épületegyütteseket inkább üzleti, kevésbé lakossági célra hasznosítják, ám hitelt ezek megvásárlásához is igényelnek a vevők. A kisebb házakat, lakásokat most is keresik, egy garzon továbbra is jó befektetésnek bizonyul.