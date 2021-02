Megállapodtak a BudaPart új irodaházának finansízrozásáról

Aláírták a finanszírozási megállapodást a BudaPart City irodaházra, a két partner a Magyar Fejlesztési Bank és a Takarékbank Zrt. egyenlő arányban - közölte a fejlesztő.

A BudaPart City irodaház a Property Market fejlesztésében jön létre, melynek szerkezetépítési munkáit 2020 őszén fejezte be a kivitelező Market Építő Zrt. Az irodaépületben számos gépészeti és elektromos fejlesztés elkészült, felhúzták a homlokzati elemeket, a tetőkertek kialakítása és a liftek beemelése folyamatban van, hamarosan pedig megkezdődik az épület körüli térburkolat kialakítása, a homlokzati állványzat bontása is. A fenntarthatósági és energiahatékonysági szempontokat előnyben részesítő épületet 2021 nyarán adják át - áll a fejlesztő közleményében.

A hatemeletes, húszezer négyzetméter bérbeadható területű irodaház irodái- és üzlethelyiségei iránt jelentős az érdeklődés, a terület közel egyharmadát már lekötötték. A bérlők - köztük a neves gyógyszervállalat, a Bayer Hungária is -, már egy teljesen működő városnegyedbe költözhetnek be, ahol folyamatosan bővül az elérhető üzletek és szolgáltatások porfóliója és egyedülállóak a természeti adottságok - írják a részletekről.



"A BudaPart projekt indítása óta számos jelentős mérföldkövet értünk el és különösen büszke vagyok arra, hogy a beruházás sikerességét most újabb két bank ismerte el. A Magyar Fejlesztési Bankkal és a Takarékbank Zrt.-vel létrejött finanszírozási szerződés a magas minőség, a kiváló fejlesztés és a megbízható, tőkeerős háttér mellett még tovább növeli a biztonságot a bérlők és a leendő munkavállalók számára" - mondta el Nádasdy Bence, a BudaPart vagyonkezelésért felelős ügyvezető igazgatója.