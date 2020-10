Ki, mennyiért újítaná fel a Lánchidat? Most Ön is szemmel tarthatja a tendert

A Lánchíd felújításáról szóló közbeszerzési eljárás lebonyolításának átláthatósága és a nyílt verseny érdekében a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) megbízta a Transparency International (TI) Magyarországot az eljárás monitorozásával. A korrupcióellenes szervezet a tenderrel kapcsolatos jelentéseit nyilvánosan elérhetővé teszi - közölte a BKK és a TI Magyarország.

A Transparency International Magyarország bevonása hozzájárul ahhoz, hogy a Lánchíd felújításáról zajló közbeszerzési eljárás és az ajánlatot tevők közötti verseny minél nyíltabb, átláthatóbb és tisztességesebb legyen - írta a BKK közleményében.

A fővárosi önkormányzat és a BKK célja az, hogy minél több szereplő vegyen részt az eljárásban. A TI jelenléte további biztosítékot jelent az ajánlattevők közötti verseny tisztaságára, a transzparens közbeszerzésre. A megállapodáshoz az ajánlattevők önként csatlakozhatnak, ezzel vállalva a tiszta versenyt, amely a tapasztalatok szerint jótékony hatással van a beadott árajánlatokra is; azaz a önkormányzat és a BKK minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik elkerülni, hogy túlárazott ajánlatokkal jelentkezzenek a felújítási munkára.

A közbeszerzéssel kapcsolatos jelentéseink nyilvánosan elérhetők lesznek a TI Magyarország honlapján és a Lánchíd felújításával kapcsolatos tudnivalókat összefoglaló www.bkk.hu/lanchid oldalon - tette közzé a TI is a közös közleményt. (Az utóbbi BKK-s honlapon jelenleg is elérhetők a beruházással kapcsolatos dokumentumok, a közbeszerzésről, a rendelkezésre álló fedezetről és a felújítás tervezett menetrendjéről is közölnek információkat - a szerk.)

Mire lesz elég 23,4 milliárd forint?

A BKK október elején közölte, hogy a Lánchíd felújításáról szóló közbeszerzés részvételi szakasza lezárult, és mind a négy jelentkezőt felkérték ajánlattételre. Ezek az alábbi fővállalkozó cégek:

A-Híd Építő Zrt.,



Közgép Zrt.,

SDD Konzorcium (Dömper Kft., Subterra - Raab Kft., Pannon-Doprastay Kft.),

Strabag Általános Építő Kft.



Jelenleg a tender ajánlattételi szakasza zajlik, a pályázó cégeknek október 28-áig kell benyújtaniuk első ajánlatukat.

Kedvező ajánlatok esetén a BKK 2021 februárban köthet szerződést a nyertes kivitelezővel. Magyarország szimbólumának felújítása egy hónappal később, márciusban kezdődhet el, amennyiben Magyarország kormánya is biztosítja az ígért (6 milliárd forintos) támogatást - írja a BKK.

A fővárosnak a kormányzati támogatással együtt bruttó 23,4 milliárd forintja van a beruházásra - ennél az előző főpolgármester, Tarlós István vezetése alatt, 2019 elején kiírt első hídfelújítási tenderen magasabb árajánlatok érkeztek a kivitelező cégektől. Akkor a közbeszerzési kiírás a Lánchíddal együtt az Alagút és a pesti oldali villamos aluljáró felújítására is szólt, most azonban csak a hídfelújítás a közbeszerzés tárgya. A korábbi 34-35 milliárd forint feletti árajánlatokat maga Tarlós István is sokallta.

A megújult Lánchidat - az előzetes ütemezés alapján - 2023-ban vehetik újra birtokba a közlekedők.