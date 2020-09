Kiderült, melyik a világ legjobb téglaépülete ...

A Sziléziai Egyetem Krzysztof Kieslowskiról elnevezett rádiós és televíziós karának otthont adó katowicei épületet választották a világ legjobb téglaépítészeti alkotásának szerdán a Brick Award 2020 bécsi eredményhirdetésén és díjátadóján. A Wienerberger által 2004-ben életre hívott pályázatra idén 55 országból csaknem 650 projektet neveztek. A nagydíjas mellett további négy kategóriagyőztest és egy különdíjast is választottak.

Szerdán, Bécsben kihirdették az idei Brick Award (BA) kategóriagyőzteseit és nagydíjasát, vagyis a világ legjobb téglaépületének választott projektet. Idén - szemben a legutóbbi 2018-as kiírással, ahol megosztott győztest választottak - a Sziléziai Egyetem Krzysztof Kieslowskiról elnevezett, Katowicében található rádiós és televíziós karának épülete nyerte el a zsűri fődíját.

Az ingatlan három építészeti iroda a spanyol BAAS, és két lengyel, a Grupa 5 és a Ma³eccy közös munkája. Az alkotás egyben a "Megosztott terek" (Sharing public spaces) kategóriának is a győztese lett.

A zsűri az egyetemi központ kapcsán kiemelte, hogy markáns, radikális mégis finom felületeket használ.



Sziléziai Egyetem

Hangsúlyozták, egészen mélyen rezonál környezetére, s nem bontja meg a sziléziai szénipari történelemmel átitatott katowicei utca szerkezetét. Sötét tónusú, robosztus és nyitott rács homlokzata érzékenyen utal a szénbányászok egykori házaira, otthonaira. Ezáltal nem csak formálja, de egyben ki is emeli közvetlen környezetét, amelynek egyedi légkört biztosít.



A nagydíjas mellett négy kategóriagyőztest is megneveztek. Az együttélésről szóló szekciót (Living together) az egyesült államokbeli MIT Rwanda Workshop Team és a Rwanda Housing Authority által tervezett ruandai faluház nyerte. Az ingatlant a megfizethető lakások prototípusaként készítették el, amelynek modern és hatékony architektúráját a helyi igényekhez igazították.



Ruandai faluház

A Taller Mauricio Rocha és Gabriela Carillo mexikói építészek által tervezett, Iturbide Studio irodája lett a "Mintha otthon lennél" (Feeling it home) kategória első helyezettje. A háromszintes házban a különböző terek harmonikusan kapcsolódnak egymásba, összekötve a szinteket a város látképével és közvetlen környezetükkel.

A "Közös munka" (Working together) kategóriában a zsűri a hollandiai Delft város levéltárát választotta a legjobbnak, amit a holland Winhov Office és a dán Gottlieb Paludan Architects iroda álmodott meg.

Delft, levéltár



A Sameep Padora & Associates stúdió által tervezett, Indiában, Mahárástra tartományban található a Maya Somaiya könyvtár lett az "Eredeti ötletek" (Building outside of the box) kategóriában a legjobb. A térformálás során a téglákat igazán rendhagyó módon használták, amivel egyfajta lebegő tájjá alakították a könyvtár tetejét.



Maya Somaiya könyvtár

Különdíjat adott a zsűri a spanyolországi Can Jaime i n ́Isabelle nevű lakóingatlannak, amit a spanyol Ted'A Arquitectes iroda tervezett. Az épület azzal érdemelte ki az elismerést, hogy a helyszín a saját erőforrásait használva egy olyan kellemes mikroklímájú oázist hoz létre a lakók számára, ami az év minden szakában élvezhető.



Can Jaime i n ́Isabelle spanyol lakóingatlan

A Brick Award életre hívásával Wienerberger AG-nek az volt a szándéka, hogy a világon fellelhető új, magas esztétikai minőséget nyújtó tégaépítészeti megoldásokra irányítsa a figyelmet. Különösen igaz ez a városokra, ahol egyre fontosabbá válik a vonzó lakó- és munkahelyi környezet megteremtése. A díj - amelyet minden alkalommal független zsűri ítél oda -, mára a terület egyik legnagyobb értékkel bíró elismerésévé vált. Idén rekordszámú, összesen 55 országból 644 munkát neveztek az alkotók, amelyek közül a nyári előválogatáson 50 épület került be a döntőbe.

A döntőbizottság kiemelte, hogy ezúttal különösen izgalmas, modern és kísérletező projektek sorát adták le az alkotók, akik a téglatípusok egészen széles palettáját használták fel a projektekhez, bemutatva, hogy a téglára távolról sem csupán hagyományos építőanyagként lehet gondolni. A most díjazott épületek azt tükrözik, hogy a kerámiatégla bátran sorolható a technológiai adottságai és formai lehetőségei révén is a leginnovatívabb építészeti alapanyagok közé. Már csak azért is, mert az esztétikai törekvések mellett képes megfelelni az egyre szigorodó műszaki előírásoknak és komolyabb minőségi követelményrendszereknek is - olvasható a díjat alapító vállalat közleményében.

A Brick Awardnak már komoly hazai vonatkozása is akad. A Cságoly Ferenc és Keller Ferenc által tervezett, a pécsi Barbakán tér 5-6. alatt található lakó- és irodaépület ugyanis 2006-ban a fődíjat, vagyis a zsűri nagydíját nyerte el.