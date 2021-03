Más világ jön járvány után az irodákban

A járvány egyik tanulsága, hogy az irodai munkák döntő többsége bárhonnan elvégezhető, a felismerés pedig azzal jár, hogy a jövőben 30 százalékkal csökkenhet a cégek központ irodaigénye, ezzel párhuzamosan pedig jelentősen nőhet a flexibilis irodaterületek iránti igény. A munkáltatóknak újra kell gondolniuk a távmunkára vonatkozó szabályaikat és rugalmasabb munkarendet kell alkalmazniuk - derül ki a flexibilis irodaszolgáltatók egyik piacvezetője, a magyarországi alapítású New Work irodahasználati szokásokat vizsgáló kutatásának eredményeiből.

A Covid-19 számos területen váratlan változásokat hozott magával és a járványt övező bizonytalanság jelentős hatással volt irodahasználati szokásainkra is. A bérlők ma rugalmasságot és több elérhető szolgáltatást várnak el, míg a Covid-19 előtt az első számú prioritás csak a lokáció és az ár volt.

Világszerte egyre több vállalat teszi le a voksát az "iroda menet közben" néven ismert koncepció mellett. A svájci vasút például a pályaudvarokon alakított ki munkaállomásokat, az Accor hotellánc pedig több szállodájában is irodákat nyitott meg vendégei előtt.

Változik a munka világa A McKinsey friss, a munka jövőjét a Covid-19 után vizsgáló tanulmánya szerint a munkák 25 százaléka, a számítógépen végzett munkáknak pedig a 70 százaléka elvégezhető teljes egészében otthonról vagy egy hibrid megoldás keretében részben otthonról, részben az irodából.

Mindez azt jelenti, hogy 30 százalékkal kevesebb irodaterületre lesz szükség a cégek központi irodáiban, viszont jelentősen nőni fog a több lokációban elérhető, flexibilis irodaterületek iránti igény. Ennek fényében a munkáltatóknak újra kell gondolniuk a távmunkára vonatkozó szabályaikat és rugalmasabb munkarendet kell alkalmazniuk, amely lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy kiválasszák, hogy honnan akarnak dolgozni - foglalja össze a kutatási eredményeket Hubert Abt, a New Work vezérigazgatója, mely az egyik vezető, független flexibilis irodaterület-szolgáltató Közép- és Kelet-Európában.

Irodai munka elvégzésére alkalmas helyek a jövőben a város minden sarkában elérhetőek lesznek, ami nemcsak a munka és a magánélet jobb egyensúlyának biztosítását segíti elő, hanem a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését is. Kutatások szerint a helyszín szempontjából flexibilis munkaerő-menedzsment akár 30 százalékkal is csökkentheti a forgalmi szennyezést csúcsidőben.

"A jelen helyzetben a munkavállalók és a munkáltatók is újraértékelték szinte az összes eddigi munkavégzéssel kapcsolatos alapvetést. A munkahelyi ingázás időtartama és annak környezeti terhelése, a rugalmasság, a virtuális munkavégzés és csapatirányítás lehetősége mind olyan tényezők, amik a korábbinál jóval fontosabbá váltak "- állítja Hubert Abt.

Fő a rugalmasság

Az iroda ma már egy rugalmas helyet jelent, amelyet az ügyfelek lehetőségeik és igényeik szerint szeretnének bérelni. Míg 10 évvel ezelőtt a flexibilis irodaterületek a lengyel, a cseh, a román és a magyar piacon összesen 42 ezer négyzetmétert tettek ki, 2020-ra ez a szám 482 ezer négyzetméterre nőtt a JLL tanácsadócég FlexOffice jelentése szerint.

Ez a látványos növekedés azt mutatja, hogy a piac elvárja a rugalmas üzleti megoldások elérhetőségét és mindez még fontosabb egy járvány idején, amikor a házból való minden kilépés során különböző korlátozásokra kell figyelni. A flex irodapiac eddig átlagosan 30 százalékkal nőtt évente és a rugalmas irodaterületek iránti növekvő igény a továbbiakban jelentősen fel fogja gyorsítja ezt a növekedést.

Mark Dixon, az világ legnagyobb flex irodaterület-szolgáltatójának számtó IWG vezérigazgatója, azt jósolja, hogy a jövőben összes új irodabérlet 70 százalékát rugalmas feltételekkel kötik majd meg.

A flexibilis irodaterületek iránti kereslet hamarosan elérheti a meglévő kínálat tízszeresét. Ez nem a Covid-19 következménye, hanem a közelgő recesszióé, amelyben a cégeknek nagy szükségük lesz a rugalmas feltételekre és a használatra kész irodákra, mivel nem lesz pénzük saját iroda teljes körű kialakítására költeni.

Változik a bevételi struktúra

A Covid-19 előtt a flexibilis irodaszolgáltatók bevételeinek 85 százaléka irodahelyiség kiadásából származott, míg 15 százalék az értékesített szolgáltatásokból. Ma a bevételek 60 százaléka származik az irodakiadásból, 40 százalék pedig szolgáltatásokból és tagsági díjakból.

A New Work elemzései és előrejelzései szerint az irodaterület-bérbeadásból származó bevételek aránya hamarosan 40 százalékra csökken majd. A járvány drasztikusan megváltoztatta az ügyfelek igényeit és viselkedését, a vállalatok ma már nem csak egy központi irodára koncentrálnak, hanem egyéni munkaállomásokat is fenntartanak, amelyeket az alkalmazottak és az üzleti partnerek használhatnak. Mindenki számára fontos, hogy elkerülje a felesleges utazást, a véletlenszerű kapcsolatba kerülést random emberekkel és a nem megbízható helyszínek látogatását.

Mindenki onnan dolgozhat, ahonnan szeretne

"A digitális megoldások - melyek használata minden üzleti szektorban egyre fontosabb szerepet tölt majd be - lehetővé teszik, hogy mindenki onnan és akkor dolgozzon, ahonnan és amikor szeretne. Épp ezért arra számítok, hogy hamarosan sztenderdé válnak az olyan megoldások, melyben egy cég tagságot tart fent flexibilis irodákban és a munkavállalóik őket segítő okostelefonos applikációkat használnak. A digitális irodabérlettel használó munkaállomások rendkívül korszerű megoldásokat nyújtanak és új mércét állítanak fel az irodapiacon "- teszi hozzá Hubert Abt.

A New Work irodapiaci kutatásából az is kiderül, hogy a bérleti szerződéseket szolgáltatási és tagsági szerződések váltják majd fel, a flexibilis irodaterületek foglalását és az ott elérhető komplex szolgáltatásokat pedig külön alkalmazás kezeli. A felhasználók az alkalmazáson keresztül könnyen hozzáférhetnek minden irodai szolgáltatáshoz, például munkaterületet vagy konferenciatermet foglalhatnak le, valamint további szolgáltatásokat vehetnek igénybe, beleértve az informatikai segítségnyújtást is. A kapcsolódó alkalmazás ezen felül pedig közösségi platformként is funkcionál.