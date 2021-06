Tavaszi Trendriportjában azt vizsgálta az újHÁZ Centrum, hogy milyen folyamatok alakítják a nemzetközi lakáspiacot, mit tapasztalnak a hazai szakemberek, illetve milyen felújításokat és milyen konstrukciókkal tervez a lakosság. Megállapításuk szerint az év első négy hónapja jelentős áremelkedések és lakáspiaci programok indulása jegyében telt.

Az építőanyagkereskedés-hálózat szerint az építőiparban a kereslet megélénkült, a kínálatban pedig további áremelkedéshez vezető zavarok támadtak. Az USA és Kanada, valamint a Kína és Ausztrália közötti konfliktusok miatt például megnőtt a fa és az acél ára, a járványhelyzet pedig a konténerbérlés, a tengeri szállítás költségeit növelte. További ellátási láncon belüli nehézségeket, illetve megnövekedett szállítási időket eredményezett a BASF vegyiüzem leégése, illetve az Evergiven hajó megfeneklése is, ami a világ egyik legfontosabb hajózási útvonalán okozott gondokat.

QP | Quality Placement

A FIEC (European Construction Industry Federation) 2020-as adatai alapján a felújítások az építőipar összes beruházásának csaknem 30 százalékát tették ki, a felújítások száma azonban 3,7 százalékkal csökkent az Európai Unióban. A leginkább érintett országok Spanyolország, Franciaország, Olaszország és Lengyelország voltak, míg az ilyen típusú befektetések száma Németországban, Portugáliában, Svédországban és Hollandiában pozitív irányba változott. A szervezet megállapítása szerint 2020-ban az EU-ban 7,8 százalékos a csökkenés az épülő ingatlanok, 3,7 százalékos a felújítások reálértékét illetően.

Uniós cél a felújítási piac duplázása Európában a lakáspiac az egyik legnagyobb gazdasági szektor. Az EU 2019-ben a GDP 5,3 százalékát fektette a lakhatásba, és célja, hogy 2030-ra legalább megkétszereződjön a lakáscélú épületek éves energiafelújítási aránya, azaz megközelítőleg 35 millió épületet újítsanak fel. A Covid-19 okozta piaci zavarok és a magas építőanyag-árak ellenére ezért a lakásfelújítások, a korszerűsítések nem álltak meg, sőt a globális, különösen az európai mentőcsomagoknak sokféle eleme jelent meg a vírus hatására.

Árakat befolyásoló tényezők

Nemzetközi viszonylatban is megfigyelhető, hogy az alapanyagköltségek és munkadíjak emelkedése mellett a járvány miatt megváltozott az emberek komfortérzete, nagyobbak lettek az ezzel kapcsolatos elvárások. A kormányok pedig egyre szigorúbb szabályozásokat vezetnek be az ingatlanpiacon a környezettudatosság és az energiahatékonyság érdekében. Hatással van még az építőanyagok áremelkedésére a változó euróárfolyam, a szállítmányozásban használt üzemanyagok kapcsán a kőolaj-, valamint a szabadpiaci földgáz árának növekedése is, amelyet a gyártók többek között a cserepek, téglák kiégetéséhez használnak nagy mennyiségben - sorolta a Trendriport főbb megállapításait az elemzés bemutatáskor Rázsóné Szórády Csilla, az újHÁZ Centrum vezérigazgatója.

Hazai renoválási körkép

Az újHÁZ Centrum a magyarok felújítási szándékait vizsgáló legfrissebb, reprezentatív mintán végzett kutatásából kiderült, a megkérdezettek közel fele (49 százaléka) tervez lakás- vagy házfelújítást. E csoport többsége (85 százaléka) hallott már az Otthonfelújítási Támogatásról is, a legalacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők, valamint a 20-30 év közöttiek körében viszont tapasztalható némi ismerethiány. A támogatásról elsődlegesen a sajtóból tájékozódnak.

A támogatást a felújítani kívánók közel harmada tervezi felvenni, további 31 százalék pedig szívesen élne vele, de saját megítélése szerint nem jogosult rá. A többség (58 százalék) szeretne kivitelezőt felfogadni a felújításhoz, ebből 42 százalék maga is fog munkálatokat végezni, generálkivitelező alkalmazását viszont mindössze a megkérdezettek 16 százaléka tervezi.

Legtöbben, 59 százalék festést/tapétázást terveznek, a válaszadók mintegy egyharmada nyílászáró- és burkolatcserét, valamint szigetelést is beütemezett. Közel 15 százalék azok aránya, aki komplex, akár 5-6 munkafolyamatot is magába foglaló renoválást szeretnének 1 éven belül, de ez nagy részben inkább a családi házban élőknél jellemző. A közepes (3-5 átalakítást) és a kisebb (1-2 munkafolyamatot magába foglaló) felújítást a kitöltők 42 és 43 százaléka tervezi. A munkálatok a fürdőszobát, mellékhelyiséget, hálószobát, konyhát és nappalit érintik leginkább, ezeket a válaszadók fele megjelölte.

A tervezett felújítások átlagos összege 2,36 millió forint, családi ház esetén ez 2,7 millió forint, míg a lakásoknál 1,7 millió forint körüli. A kitöltők fele 1 millió forint alatti összegű felújítást tervez. A megkérdezettek 58 százaléka önerőből állja a munkálatok költségeit. 42 százalékuk pedig a szükséges összeg 15-40 százalékával rendelkezik.

Áremelkedésről, hosszúra nyúlt határidőkről számoltak be a kivitelezők



A vállalat a 2021. január és április közötti időszak trendjeiről a kivitelezőket is megkérdezte egy másik kutatás keretében. Ez a minta mérete alapján nem tekinthető reprezentatívnak, a lakossági lekérdezésből és az újHÁZ Centrum számaiból nyert tapasztalatokat azonban visszaigazolja.

A megkérdezett kivitelezők szerint jelentős áremelkedés és hosszabb határidők jellemzik most a piacot. A szakemberek száma véges, ezért amikor a keresleti oldalon, részben a támogatások bevezetése miatt nagyobb a megbízói igény, azt csak a vállalási határidők kitolásával tudják lereagálni: a legtöbb kivitelező már csak 3-8, esetleg még több hónappal előre tud feladatokat elvállalni.

Tendencia az is, hogy már valamivel gyakrabban (54,3 százalékban) keresnek építőanyagot a felújítási munkálatokhoz, mint új építkezésekhez (45,7 százalék). A kivitelezők szerint a hazai piac további sajátossága, hogy jelentkezik némi regionális egyensúly eltolódás is: bár nem minden régióban van kapacitáshiány, a mesterek nem túl mobilisak.

A szakemberek többségének véleménye alapján jelentősen emelkednek a munkadíjak. A válaszadók 46 százaléka esetében ez 11-30 százalékos drágulást jelent. Csökkenést vagy stagnálást kevesen jeleztek (összesen 23 százalék).

A vásárlói attitűdökről kiderült, az ügyfelek leginkább a szakemberek munkadíján próbálnak meg csökkenteni, de fontos számukra a megfelelő ár az alapanyagot illetően is. A partneri tapasztalatok alapján a megbízók a csempékre és burkolatokra a leginkább árérzékenyek, ezek beszerzését a szakemberek 63 százaléka szerint a vevők közvetlenül maguk szeretik végezni.

Rázsóné Szórády Csilla szerint a felújítási kedv jól érzékelhető a szektor különböző szereplői számára is, és a nemzetközi folyamatoknak arra kell sarkallnia a hazai szereplőket, hogy előre tervezzenek.

A 2020-2021-es időszakról összességében úgy vélte, a kereskedelmi forgalomban az áruhiányt egy ideig ellensúlyozta a kereslethiány, vagyis kimerülőben voltak az új építkezések. Ám, ahogy kibontakoztak az új kormányzati ösztönzőcsomagok, megfordult a hosszabb távú piaci trend is, a rendelésállományok pedig növekedésnek indultak. Mint a vezérigazgató fogalmazott: igyekeztek preventív módon kezelni a fennálló helyzetet és előre tervezni a változásokkal. Időben felkészítették a kereskedéseket az alapanyag és gyártási kapacitáshiány okozta várható áruhiányra és a folyamatos áruellátás biztosítása érdekében a készletek növelését javasolták. Mindemellett igyekeztek ebben az időszakban is alternatív beszállítókat keresni, ezzel időben biztosítva a hálózat alapanyag-ellátottságát – tette hozzá a vállalat vezérigazgatója.