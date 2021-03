Újabb rekorodot döntött a lakáspiac

Idén februárjában, országosan 14 569 ingatlan adásvételre került sor, valamint 65-70 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel realizálódott a Duna House (DH) havi tranzakciószám becslése szerint.

Újabb rekordot döntött meg a lakáspiac, februárban az elmúlt 10 év legtöbb tranzakcióját hozták tető alá Magyarországon. A DH által becsült 14 569 darab adásvétel 11 százalékos növekedés 2020 februárjához képest és az idén januári, szintén kimagasló, havi adatokat is 30 százalékkal felülmúlja.

Az adásvételek számában 14 ezer feletti darabszámmal utoljára 2018-ban és 2019-ben találkozhattunk 3 esetben, az elmúlt 10 évben az eddigi csúcstartó 2016 júniusa volt 14 550 tranzakcióval - írja a DH.

Az otthonteremtési kedvezmények generálta aktív kereslet továbbra is érezhető a piacon és egyre erősebben látszódik az adásvételek számában is. Az elemzők szerint a tavaszi hónapokra is kitarthat ez a lendület, így 38-39 ezer ingatlan cserélhet tulajdonost az első negyedévben.

A jelzáloghitel piacon a Duna House Pénzügyek 65-70 milliárd forint közötti volument becsül az év második hónapjára, ami a tavaly februári adattól 5 milliárd forinttal elmarad, de 2019-hez képest 7 százalékos növekedést jelent.

A jelzáloghitelpiac a tapasztalatok alapján néhány hónap csúszással követi az ingatlanpiaci változásokat. Egyrészt ez a tranzakciók és pénzügyi folyamatok jellegéből is adódik, másrészt jelen környezetben a támogatási változások okán az egységes értelmezés érdekében egyeztetések váltak szükségessé.

A DH szakemberei ezért a következő hónapokban jelentős növekedést várnak a jelzáloghitelek piacán.