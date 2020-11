Lakást adna el? Ezt jó, ha tudja

A koronavírus alapvetően rendezte át az ingatlanvásárlók preferenciáit, így változás történt abban, hogy mely ingatlanok most a legfelkapottabbak a hazai ingatlanpiacon.

A koronavírus-járvány okozta kényszerű bezártság napjaiban sokak számára kiderült, hogy a meglévő ingatlanjuk nem alkalmas arra, hogy egyszerre minden családtagot kiszolgáljon: lehessen benne egy adott időpontban dolgozni, tanulni, főzni, élni. Az ingatlanok egy része fizikailag kicsinek bizonyult, kevésnek kezdték érezni a tulajdonosok a szobák számát, esetleg hiányzott egy erkély vagy egy terasz, vagy ha az megvolt, akkor egy kert - mondta Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonos-ügyvezetője.

Ennek hatására jellemzővé vált Budapesten a külső kerületek, illetve az agglomeráció felé vándorlás. Sokan elfogadják ugyanis az agglomerációs ingatlant, mint életformát, annak ellenére, hogy az autóhoz köti őket, vagy hogy sokkal tovább tart beérni a munkahelyre, mint egy belső kerületből.

A hátrányokkal szemben áll ugyanis az agglomeráció sokkal kedvezőbb árszínvonala, s aki képes kompromisszumot kötni, az megjelent vevőként az agglomerációban, ahol nagyon komoly forgalom alakult, a családi házak, ikerházak, sok esetben olyan összegért keltek el, amennyiért budapesti lakásukat eladták a vevők - magyarázta Balla Ákos.

Ugyanez derült ki egyes az egyes kerületek ingatlanközvetítőinek szavaiból is: az érdeklődők a külső kerületek, illetve az agglomeráció felé tartanak, a nagyobb, de olcsóbb ingatlanok irányába. A csepeli és szigetszentmiklósi iroda szakmai vezetője szerint leginkább a 20-30 milliós családi házakat keresik a vevők a déli agglomerációban. Mivel ilyen nem létezik, egyre kijjebb próbálkoznak a vásárlással: felkapott lett például Délegyháza, Áporka, Majosháza a déli agglomerációban.

A trend nemcsak az alacsonyabb árak hatása, hanem a járvány következménye is, mivel sokan érzik úgy, hogy a bezártságot könnyebben vészelik át egy nyugodt, nem központi fekvésű, csendes, kertes házban, ahol az egész családnak nagyobb tér áll a rendelkezésére - vélekedett az ingatlanközvetítő.

Mindenesetre az egyértelmű, hogy most kevésbé a lakások keresettek, sokkal inkább a családi házak, ikerházak, vagy akár hétvégi házak és nyaralók. A lakásokat, főleg a felújítandókat hiába kínálják most jó áron tulajdonosaik, nagyon nehéz rájuk vevőt találni a felújítás nehézségei miatt.

Hasonló a helyzet a Velencei-tónál, ahol elsősorban a zártkerti ingatlanok, a túlparton lévő Pákozd, Sukoró és a központi részektől távolabb fekvő helyszínek iránt nőtt meg számottevő mértékben az érdeklődés.

A közvetítő dél-budai irodáinak régiós vezetője jelezte: aki valóban vásárolni akar, az most még kijjebb, az agglomerációban nézelődik, például Érden. Ha ott 10-20 millió forinttal olcsóbban megkaphat egy budapestihez hasonló paraméterekkel rendelkező ingatlant, akkor nem igazán érdekli az ingázás vagy az ezzel járó nehézségek.

A IV. és XV. kerületi irodák szakmai vezetője is a családi házak iránti keresletnövekedésről számolt be.

Akik nem tudják megfizetni a családi házak magasabb árait, ők továbbra is a lakások között keresgélnek: a legkeresettebb lakástípusok továbbra is a 35-60 négyzetméteres másfél, kettő vagy háromszobás (ezen belül is a 1+2-es vagy 2+1-es) ingatlanok.