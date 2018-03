Olcsóbbá válhatnak az építkezések

Betört a magyar ingatlanpiacra a nemzetközi szinten már egyre nagyobb jelentőségű proptech (property technology), amely a digitalizációt állítja a szektor szolgálatába. A proptech első körben a kereskedelmi ingatlanoknál hozott látványos eredményeket, emiatt az ingatlanba beruházók mellett ugrásszerűen növekedhet az épületeket, irodákat használó, bérlők cégek hatékonysága - derül ki az ingatlan.com összeállításából.

Az ingatlan.com szakemberei szerint a technológiai fejlődés az ingatlanpiacon is egyre látványosabb. A digitális megoldások a hatékonyságban játszanak kulcsfontosságú szerepet, ezen belül pénzben mérhető megtakarítást eredményeznek. Ezt alátámasztja az is, hogy egy, a KPMG tanácsadó cég által végzett nemzetközi felmérés szerint az ingatlanpiaci vállalatvezetők túlnyomó része tisztában van azzal, hogy a digitalizáció alapvető változásokat hoz ebben a szegmensben.

Okos és takarékosabb épületek jönnek



A felmérés szerint döntéshozók 29 százaléka úgy gondolja, hogy a proptech segítségével - elsősorban a digitális megoldások révén - javulni fog az építkezések hatékonysága, ezáltal olcsóbbá válhat maga a fejlesztés és az ingatlanok működtetése.

A proptech jelentősen javíthatja az ingatlanokban, például irodaházak, raktárépületek energiafelhasználását a beépített szenzorok által összegyűjtött adatok alapján, például lekapcsolja a világítást, ha az adott emeleten már nem dolgozik senki. Proptech megoldások teszik lehetővé azt is, hogy mobil eszközök segítségével távolról is vezérelhetőek például az ingatlanok, például irodaházak fűtési világítási rendszere, ami egy-egy létesítmény esetében is már százalékban kifejezhető megtakarítás hoz. A teljes kereskedelmi ingatlanpiacon pedig milliárdokban mérhető megtakarítást eredményezhet. A kereskedelmi, ipari ingatlanok üzemeltetésében bevált megoldások alkalmazása pedig energiahatékonyabbá és olcsóbbá tehetik a lakóingatlanok fenntartását is.

Búcsú a kihasználatlan parkolóktól

A proptech a parkolásban is kiemelkedő szerepet kaphat. Egy hazai startup jóvoltából már Budapesten is létező megoldás, hogy a parkolóházak kihasználatlan parkolóhelyeit okostelefonos alkalmazáson keresztül kínálja fel az autósoknak. A proptech által nyújtott hatékonyságnöveléssel a szélesebb értelemben vett ingatlanpiac ökológiai lábnyoma csökkenthető, azaz a károsanyag-kibocsátás mérsékelhető a digitális megoldásokkal. Az ingatlan.com elemzése szerint, ahogy a nemzetközi szinten már megkezdte a térhódítását a proptech, és a magyar piacon is jelentős fejlődésre lehet számítani az elkövetkezendő két évben.

Képünk forrása: Pixabay