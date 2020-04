Őrület, ami az albérletpiacon most megy

Robbanásszerűen nőtt a kínálat az albérletpiacon, országosan 22 százalékkal több a kiadó lakás, Budapesten 12 százalékos a bővülés, a havi 100 ezer alatt kínált fővárosi lakások pedig tripláztak az ingatlan.com felmérése szerint.

A koronavírus-járvány hatására a turizmus gyakorlatilag leállt, így bérlő híján a rövid távra kiadott ingatlanokból egyre több kerül a piacra. Ráadásul új jelenség is terjed: korábban a rövid távra kiadott lakások léptek be a hotelek piacára, most viszont pont a fordítottja történik, és a hotelek lépnek be a lakáspiacra. Igaz nem tömegesen, de több hotel és panzió elkezdte közép- és hosszútávú kiadásra hirdetni a szobáit, hogy ezzel is mérsékelje a bevételkiesést - részletezi a jelenlegi helyzetet Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője.

A kínálat, mint a főszezonban

Az ingatlan.com adatai szerint április elejére 22 százalékkal nőtt az országszerte kiadó lakáshirdetések száma, ami közel 20 ezer elérhető ingatlant jelent. A fővárosban 12 százalékos volt a bővülés, így a bérlők már majdnem 12.200 darab kiadó lakás és ház hirdetéséből válogathatnak. A kínálat bővülése az árakra is hatást gyakorolt.

A budapesti 100 ezer forint alatti havi bérleti díjjal kivehető lakások száma egy hónap alatt megtriplázódott, és több mint 900 ilyen ingatlan található a kínálatban. Ugyanakkor a budapesti átlagos bérleti díj 160 ezer forint volt április elején, ami minimális, 5 ezer forintos csökkenést jelent. A kínálat megugrása azonban várhatóan még lejjebb szorítja majd az albérletárakat.

A kereslet is az élénkülés jeleit mutatja, a hónap közepén elért mélyponthoz képest több mint 21 százalékkal nőtt az érdeklődések száma, ez pedig arra utal, hogy a mostani helyzetben az olcsóbb kiadó lakásokra van kereslet.

Érdemes egyezkedni

A járvány miatt sok albérletben élőnek is bizonytalan lett vagy már meg is szűnt a munkája. Egy részüknek segítséget jelenthet a héten bejelentett kormányzati intézkedés, amely szerint, ha rövidített munkaidőben tudnak tovább dolgozni az adott cégnél, akkor a fizetésüket kiegészíti az állam. Balogh szerint emiatt egy esetlegesen felmerülő fizetési nehézség esetén érdemes a bérleti díjról is egyeztetni a tulajdonossal.

Bár nagyon bizonytalan a helyzet, könnyen elképzelhető, hogy a mostani helyzet megmarad a nyári hónapokra, amikor sok bérleti szerződés évfordulója lesz. Ennek eredményeként pedig a bérlők alkupozíciója erősebb lehet vagy a korábbinál nagyobb kínálatból tudnak majd válogatni.