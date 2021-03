Friss felmérés: erre költenék a legtöbben a lakásfelújítási támogatást

Egy friss felmérésben megkérdezettek több mint kétharmada tervez idén lakásfelújítást, az állami lakásfelújítási támogatásra jogosultak közel fele 3 és 6 millió forint közötti összeget, míg a támogatásra nem jogosultak 50 százaléka 1 és 3 millió forint közötti összeget költene erre.

Ez év január 1-jétől indul a lakásfelújítási program, amelynek keretein belül belül az állam akár hárommillió forinttal, a költségek maximum 50 százalékáig hozzájárul a legalább egy gyermeket nevelő családok lakásfelújításához. A költségeket utólag térítik meg, így a munkálatok elkezdéséhez elengedhetetlen az önerő.

Önerő híján február 1-től egy maximum 6 millió forint összegű (végig fix, legfeljebb 3 százalékos kamatozású) államilag támogatott lakásfelújítási hitel igényelhető. A kamattámogatás azonban utólag több tényezőn is elbukható. Elveszik a kamattámogatás, amennyiben az eljárás során kiderül, hogy a kérelmező nem jogosult a lakásfelújítási támogatásra, ha a megállapított lakásfelújítási támogatás összege nem éri el az otthonfelújítási hitel összegének 25 százalékát (6 millió forintos hitel esetén legalább 1,5 millió forint támogatást kell kapni), ha a munkák nem fejeződnek be a hitel folyósításától számított egy éven belül, illetve ha a kérelmező kicsúszik a támogatás igénylésének határidejéből.

A felújítási tervekről a Wallplex Magyarország online felmérést végzett, amelyből az 500 fő válaszait összegezve a következő kép rajzolódott ki:

A válaszolók

18 százaléka az otthonfelújítási támogatás miatt vág bele a munkába,

59 százalékuk egyébként is felújított volna, de a támogatás hatására nagyobb lélegzetű beruházásba kezd.

A támogatásra jogosultak közel fele 3-6 millió forint közötti összeget,

a támogatásra nem jogosultak 50 százaléka 1-3 millió forint közötti összeget költene lakásfelújításra.

70 százalék meglévő ingatlant újít fel,



30 százalék új ingatlan vásárlása vagy költözés miatt vág bele a munkálatokba.

A két legnépszerűbb felújítási cél a belső tér felújítása (60 százalék), beleértve a belső fali, padló-, álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, illetve a beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése (46 százalék). A válaszadók valamivel több mint egyharmada gondolkodik a belső és külső nyílászárók (beleértve redőny, biztonsági rács, árnyékoló vagy rovarháló) cseréjében, a szaniterek beépítésében vagy cseréjében, illetve a víz-, csatorna, elektromos hálózat kiépítésében vagy cseréjében.

A családi házban élők számára a kerítés építése, felújítása (30 százalék), a térburkolat készítése, cseréje (21 százalék), a terasz, erkély, előtető felújítása és építése, illetve a napelemes vagy napkollektoros rendszerek kiépítése (19-19 százalék), valamint a garázs építése, felújítása és a füvesítés (18-18 százalék) mutatkozott a legnépszerűbb kültéri felújítási célpontnak.

A koronavírus-járvány terjedésének visszaszorítása érdekében bevezetett korábbi és a jelenleg is fennálló korlátozások, illetve az otthonteremtési program keretében idén januártól elérhető lakásfelújítási támogatás pozitívan hat a lakberendezési és lakásfelújítási piacra. Egyrészt az otthon kényelme, illetve az otthoni munkavégzés megfelelő körülményeinek biztosítása előtérbe került, másrészt a lakásfelújítási támogatás hatására a felújítási kedv is élénkült, illetve azok is belevágnak a munkálatokba, akik ezt nem tervezték - mondta Tóth Paula a Wallplex Magyarország ügyvezető igazgatója.

Általános tudnivalók a felújítási támogatásról:

2021. január 1-től 2022. december 31-ig igényelhető.

A támogatáshoz a számlákat a felújítási munkák befejezése utáni 60 napon belül kell benyújtani a Magyar Államkincstárnak (MÁK).

A támogatást minden család csak egyszer veheti igénybe.

A lakásfelújítási támogatással maximum 6 millió forint összegű számlával igazolt beruházás számolható el, aminek az 50 százaléka, tehát maximum 3 millió forint igényelhető vissza.

Nem kötelező mind a 3 millió forintra igénybe venni a lakásfelújítási támogatást, de aki nem használja ki a maximumot és 3 millió forint támogatásnál kevesebb összeget igényel, az többé már nem veheti igénybe a különbözetet.

Legalább egy 25 év alatti, szülőkkel együttlakó gyermek neveléséhez kötött az otthonfelújítási támogatás.

Feltétel a köztartozás-mentesség.

Minden anyagbeszerzést és munkadíjat számlával kell igazolni.

A munkálatok elvégzéséhez vállalkozási szerződést kell kötni a szakemberekkel.



A támogatás összegében az anyagköltség és a vállalkozói díj 50-50 százalékos arányban szerepelhet.

Legalább 1 éves, maximum 30 napra megszakított folyamatos tb-jogviszony kell a támogatáshoz (vállalkozók esetében is).



Ingatlanra vonatkozó feltételek