Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szakértő: 10-15 évig is tarthat a Notre-Dame felújítása

Nem valószínű, hogy elkészülhet öt év alatt a súlyos tűzkárt szenvedett Notre Dame felújítása, ahogy azt a francia elnök szeretné - jelentette ki Balogh Miklós, a Reneszánsz Zrt. vezérigazgatója az ATV-ben. A magyar Parlament felújítása is hatvan évig tartott.

Nagyon súlyos károsodás érte az épületet, nemcsak a tűz általi felhevüléstől, hanem a hirtelen rázúduló hideg víztől is olyan sokkot kaphattak a kövek, melytől megrepedhettek. Csak alapos átvizsgálás után lehet majd eldönteni, hogy melyik követ kell kicserélni, melynél elég csak a restaurálás - magyarázta a szakember, aki fiatalon segédmunkásként, majd kőfaragóként kezdte, majd a jogi egyetem elvégzése után vezérigazgatója lett a világszerte ismert Reneszánsz Zrt.-nek.

Balogh Miklós szerint ehhez évekre van szükség, még akár 10-15 évre is. Véleménye szerint öt év múlva legfeljebb látogathatóvá tudják tenni a székesegyházat.

Miközben a jelek szerint a pénz meglesz a rekonstrukcióra, a legnagyobb problémát a munkaerőhiány jelenti. A Reneszánsz Zrt.-nél több francia és német szakembert is tanítottak, sőt azok, akik most náluk dolgoznak, szobrászok, kőfaragók, a kilencvenes években dolgoztak Franciaországban és Németországban, eléggé ismert szakemberek. Így ha felkérést kapnának arra, hogy szükség van az ő munkájukra is, feltétlenül teremtenének kapacitást rá, hogy segítsenek a Notre-Dame újjáépítésében, bár rengeteg munkájuk van - mondta Balogh.

Vita zajlik arról, hogy mindent az eredeti állapotában építsenek-e újjá, Balogh szerint mindenképpen azt kellene tenni. A munkafolyamat jelenleg úgy zajlik, magyarázta, hogy az épületet azonnal lefedték, hogy ne érje további vízkár, majd a köveket le kell tisztogatni, és egyenként átvizsgálni, melyik milyen állapotban van, ezután kezdődhet a helyreállítás.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK