Tudta, Ön is 40 ezret fizet stadionépítésre?

A Puskás Ferenc Stadionnal együtt összesen 33 stadiont épít vagy újít fel a kormány az országban. Ezek költsége jelenleg 405 milliárd forint a Népszava összesítése szerint, azaz minden magyar 40 ezer forintot ad stadionokra.

A Népszava összesítette a 2010 és 2020 közötti stadionépítések költségét, az összeg csaknem fele a Puskásra jut.

A tervezett és már elkészült 33 futballstadion költségeinek 98,5 százalékát közpénzből finanszírozzák, a maradék másfél százalék az önrész. A legdrágább létesítmény, a Puskás Stadion jelenleg 190 milliárdos összköltségnél tart, a többi stadion 215 milliárd forintba került.

A stadionokról és építési költségekről táblázatot is közölt a Népszava.

Mennyibe kerül az üzemeltetés?

A stadionok éves üzemeltetési költsége általában az építési költség egy százaléka, kisebb arénák - nagyjából ötezer nézőnél kevesebb befogadására alkalmas létesítmények - esetén az összeg közelebb van a két százalékhoz - mondta a lapnak Szabados Gábor sportközgazdász. Kisebb létesítményeknél azért nő a százalékos arány, mert vannak olyan elkerülhetetlen költségek (például egy esti mérkőzésnél a világítás több milliós tétel), amelyek mindenhol egyformán jelentkeznek, függetlenül a stadion méretétől. A szakember úgy látja, jelenleg kizárólag a Groupama Aréna (az FTC csapatának otthona) esetén lehet kijelenteni, hogy a létesítmény "eltartja magát".

Muszbek Mihály sportközgazdász korábban a Népszavának azt mondta, megoldást jelentene, ha egy állami cég üzemeltetné az összes stadiont. "Ez abból a szempontból könnyítene a helyzeten, hogy hozzáértő szakemberek foglalkoznának ezzel a nagyon fontos feladattal, és talán némi költséget is meg lehetne így takarítani, de most is az a helyzet, hogy az állam tartja fent a stadionok túlnyomó többségét, csak éppen különböző cégeken keresztül" - mondta Szabados a lapnak.

A képen a kisvárdai stadion látványterve látható, a kép forrása: Kisvárda FC/Facebook.

