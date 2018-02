Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb tízmilliárddal drágult az NGM várba költözése

Látványosan tovább drágult a gazdasági tárca jövendő épületének kialakítása a budai várban - szúrta ki a 444.hu.

Az eddigi hivatalos adatok szerint az NGM várbeli, Szentháromság tér 6-os szám alatti épületének átalakítására 26,7 milliárd forintot költenek (mármint azon az 5,4 milliárd forinton felül, amibe az eddig ott működő szervezetek elköltöztetése került).

A friss közbeszerzési anyagban azonban már az szerepel, hogy a beruházás várhatóan 2,5 évig tart, a becsült bekerülési volumen: 35-38 milliárd forint, az épület bruttó területe mintegy 30 ezer négyzetméter - írta a portál.

Vagyis titokban újabb 8-11 milliárddal drágult a várbeli palota. Az eredeti tervek szerint már 2016. júniusában elkezdődött volna az építkezés és 2017. december 31-én be is fejeződött volna. Most pedig újdonságnak számít, hogy a korábban másfél évesre tervezett építkezés minimum egy évvel tovább tart majd.