Történelmet írt az indiai Chandrayaan-3 űrmisszió, amely két nappal ezelőtt landolt a Hold felszínén. Azóta már felfedező expedícióra küldték kis, hatkerekű járművüket, hogy jobban megértsék a Hold talajának összetételét.

Az Indiai Űrkutatási Szervezet (ISRO) a közösségi médiában közzétett bejegyzésében közölte, hogy a mini jármű, amely a leszállóegység belsejébe bújtatva utazott a holdfelszínre, csütörtökön egy kis rámpán legurulva sikeresen elhagyta az űrhajót – adott hírt róla a CNN.

Az ügynökség egy rövid videoklipet is közzétett a Vikram nevű leszállóegységről, amelyen látható, amint a rámpa kinyílik, és a jármű óvatosan kigurul.

... ... and here is how the Chandrayaan-3 Rover ramped down from the Lander to the Lunar surface. pic.twitter.com/nEU8s1At0W