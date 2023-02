A román védelmi minisztérium (MAPN) megerősítette, hogy ismeretlen légieszköz miatt riasztották Romániában a légierő vadászgépeit.

A légtérfigyelő rendszer helyi idő szerint 12 óra 30 perckor észlelte a célpontot Románia dél-keleti részén.

Tíz percen belül a légierő NATO-parancsnokság alatt álló járőrszolgálatának két MiG-21 Lancer típusú vadászgépe indult felkutatására a fetesti-i légitámaszpontról.

A pilóták nem találták meg a célpontot, így sem vizuálisan, sem a fedélzeti radarok segítségével nem észlelték az ismeretlen repülő eszközt, fél óra elteltével pedig visszatértek a bázisra.

Romanian Ministry of Defense:



A weather balloon was spotted in the sky over Romania, fighter jets were scrambled for verification, but nothing dangerous was found.