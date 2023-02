„Túléltük a teljes körű háború első napját. Nem tudtuk, mit hoz a holnap, de világosan megértettük, hogy minden holnapért harcolni kell” – mondta a politikus a Twitteren közzétett videóüzenetében.

On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting.

It was a year of pain, sorrow, faith, and unity. And this year, we remained invincible. We know that 2023 will be the year of our victory! pic.twitter.com/oInWvssjOI