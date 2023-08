His Royal Highness (HRH), azaz Ő királyi fensége – ez volt eddig hivatalosan Harry herceg címe a brit királyi család tagjaként. Ám a címet most szép csendben eltávolították a brit királyi család honlapjáról III. Károly fiának neve mellől. Tették mindezt a koronás holnap szerkesztői három évvel azt követően, hogy Harry herceg feleségét, Meghan Markle-t már ugyanúgy megfosztották a weblapon hasonló titulusától – írja a Daily Mail.

A maga HRH titulusát közvetlenül az úgynevezett Megxit, vagyis azt követően veszítette el Meghan Markle, hogy Harry herceggel 2020 januárjában bejelentették: visszavonulnak a brit királyi családtól, és a jövőben a famíliától függetlenedve szeretnék élni „civil” életüket. Akkor a kivonulás hivatalosan többek között azzal járt, hogy a hercegi házaspár tagjai, valamint gyermekeik is elveszítették a brit uralkodói családhoz kötődő címeiket, akárcsak az ezzel járó anyagi támogatást.

A dolog érdekessége, egyben ellentmondásossága, hogy a 2020-ban köttetett Megxit-megállapodás feltételeként Harry herceg és Meghan Markle ugyan megtarthatták ezt a bizonyos HRH címet, használni azonban elvileg azóta nem használhatják. Felmerül a kérdés, hogy mire jó a név, amit az ember valójában nem is használhat!? Ennek ellenére a Buckingham-palota a királyi honlapon az elmúlt három évben nem egy helyen változatlanul Ő királyi fenségeként hivatkozott Harry hercegre.

Ezek az említések azonban a napokban mára teljes mértékben eltűntek az említett oldalakról.

Ugyanakkor az talán ennél is égetőbb kérdés, hogy a címfosztáson túl az utóbbi három évben, illetve ma miből él a Harry-Meghan páros, akik a Nagy-Britanniából való távozás után először Kanadába, majd az Egyesült Államokba költöztek. A legutóbbi hírek szerint a házaspár most kapott 3 millió fontot a Netflixtől. A világszerte népszerű streaming szolgáltató mindezt egy romantikus regény megfilmesítési jogaiért fizette ki nekik, amelyet a volt sussexi pár tagjai gyártanak.

Egy olyan szívhez szóló történet színre viteléről van szó, amely erősen hajaz Meghan Markle és Harry herceg személyes történetére, amelyet 2022-ben egy 13-részes dokumentumfilm-sorozatban már elmeséltek a Netflix nézőinek. A könyvadaptáció lesz a házaspár első ilyen jellegű projektje, és egész pontosan Carley Fortune The Meet Me At The Lake (Találkozás a tónál) című, idén májusban megjelent regényéről van szó. A szerző egyébként nagy rajongója Harry hercegnek és feleségének.

Harry herceg nem adja olcsón a családi titkokat

Idén január 10-én jelent meg Spare (magyarul: Tartalék) címmel Harry herceg életrajzi kötete, amelyért már aznap éjfélkor sorba álltak a rajongók Londonban, sok-sok órát várva, hogy ők legyenek az elsők, akik – az eddig kiszivárgott részleteken túl – megismerhetik a brit királyi család eddig féltve őrzött titkait. II. Erzsébet unokájának klasszikus könyv és hangoskönyv formájában egyszerre megjelenő memoárja produkálta az utóbbi tíz év legtöbb könyves előrendelését.

Lapértesülések szerint III. Károly brit király és Diána walesi hercegné kisebbik fiának 20 millió dollárt fizetett ki előlegként a könyvet kiadó Penguin Random House. Harry herceg még 2021 júliusában jelentette be, hogy több könyvre szóló szerződést kötött az ismert amerikai kiadóval. Egyes nyugati források összesen 40 millió dollárra teszi annak a könyvszerződés-csomagnak az értékét, amelyért cserébe szellemírójával Harry herceg több kötetben meséli el élete történetét.

A sussexi párnak nagy eséllyel nem lesznek filléres gondjai, amennyiben ígéretük alapján Harry herceg önéletírásának összes bevételét valóban nélkülöző gyermekeknek adják. Azzal, hogy a brit királyi családban kialakult negatív légkörre hivatkozva 2020-ban Harry herceg és Meghan Markle bejelentették, hogy elhagyják királyi címeiket, egyúttal pénzügyileg is a maguk uraivá váltak. Ehhez pedig több kiindulási tőkealapjuk is volt, hiszen a pár tagjai mindketten dolgozó emberek.

Harry herceg a katonai szolgálat alatt keresett pénzt, Meghan Markle pedig színésznőként tett szert önálló jövedelemre. Ezen túl a sussexi herceg édesanyja, Diana tízmillió dollárosra becsült hagyatékával is szabadon rendelkezik. Károly király rezidenciájának szóvivője egy alkalommal pedig azt nyilatkozta, hogy a herceg jelentős havi apanázst kapott 2020 nyaráig a édesapjától, Károlytól, aki ezzel is szerette volna megkönnyíteni fiáék anyagi függetlenségének megteremtését.

A hercegi pár anyagi függetlensége azóta csak tovább erősödhetett: Harry herceg és Meghan Markle több együttműködésnek köszönhetően csak 2022-ben több tízmillió dolláros vagyont hozhatott össze. Ennek mindenképpen egyik fontos pillére volt a Netflix streaming szolgáltatóval kötött szerződés. Meghan Markle önálló projektje, a 2021 júliusában debütált The Bench című gyerekkötet szintén előkelő helyet vívott ki magának a New York Times bestsellerlistáján.