Január 10-én jelent meg Spare (magyarul: Tartalék) címmel Harry herceg életrajzi kötete, amelyért már éjfélkor sorba álltak a rajongók Londonban, sok-sok órát várva, hogy ők legyenek az elsők, akik – az eddig kiszivárgott részleteken túl – megismerhetik a brit királyi család eddig féltve őrzött titkait. A BBC úgy tudja, hogy II. Erzsébet királynő unokájának klasszikus könyv és hangoskönyv formájában egyszerre megjelenő memoárja produkálta az utóbbi tíz év legtöbb könyves előrendelését.

Harry herceg kötete az első az Amazon-könyves népszerűségi listáján, ahogy a Barnes & Noble amerikai könyves platformon is mindent a Tartalék visz a momentán legkelendőbb kötetek listáján. Bár azt gyorsan hozzá kell tenni, hogy a sussexi herceg önéletírása az évnek ebben az időszakában érdemi versenytárs hiányában hasít, hiszen az év nagy címeit elhozó karácsonyi csúcsszezon után a könyvkiadók többnyire téli álmot alszanak.

Ráadásul könyvével Harry herceg épp nem csupán az angol nyelvű piacot hódítja meg, Károly király fiának 416 oldalas visszaemlékezéseiből már elkészült 16 fordítás: köztük a kínai, a finn, a portugál és a spanyol is.

Azt viszonylag nehéz biztonsággal megállapítani, hogy az egyes boltokban pontosan mennyiért kínálják Harry herceg kitárulkozását, illetve az egyes formátumokat milyen akciókkal kötik össze, azonban amerikai és brit lapértesülések szerint, illetve egy gyors internetes piackutatást követően úgy tűnik: 20 és 28 font közt lehet elmerülni a királyi család eddig el nem mesélt történeteiben. A magyar platformokon egyelőre 15 és 20 ezer forint közti árakon találtuk meg az eredeti angol nyelvű hercegi memoárt.

Harry vs. Harry

Az első értékesítési nap eredményei alapján bátran ki lehet jelenteni: a példátlan sikerű Harry Potter-saga egyes köteteinek megjelenése óta nem volt akkora kereslete könyvnek, mint Harry herceg kedden megjelent élettörténetének. A kiadó a forgalmazás első napján 400 ezer példányt értékesített könyv, e-könyv, illetve hangoskönyv formájában – írja a BBC. Larry Finlay, Harry herceg kiadójának vezérigazgatója elmondta, az első napi kereslet legvadabb vágyaikat is felülmúlta.

A magyar olvasóknak sem kell már sokáig várniuk, hogy a hercegi önéletírás Tartalék címmel a magyar könyvesboltok polcaira is megérkezzen.

A kötet a Líra-csoporthoz tartozó Corvina Kiadó jóvoltából érkezik 2023. március 17-én Németh Anikó Annamária és Szepes András fordításában.

Beharangozójában a magyar kiadó is azt emeli ki, hogy hamarosan közelebbről is megismerhetjük Harry sussexi herceg, a férj, az apa, a filantróp, a környezetvédő, a veterán katona történetét.

„A Tartalék az olvasóban azonnal felidézi a XX. század egyik legemlékezetesebb pillanatának képét, amely mélyen beégett az emberek emlékezetébe: két fiatal fiú, két herceg kíséri utolsó útján édesanyjuk koporsóját a világ megrendült nyilvánosságának színe előtt. Diána walesi hercegné temetése láttán az együttérző nézők millióiban merült fel a kérdés, hogy vajon mit érezhetnek, mit gondolhatnak most az ifjú hercegek, vajon hogyan alakul ezután az életük” – ígéri a Corvina Kiadó.

Harry herceg még nem fejezte be a mesélést

Máig találgatások tárgya, hogy Harry herceg mennyi előleget tehetett zsebre a brit királyi család tekintélyét várhatóan valamelyest megingató kötetért. A kérdést feszegető legtöbb nyugati forrás úgy tudja, hogy III. Károly brit király és Diána walesi hercegné kisebbik fiának 20 millió dollárt fizetett ki előlegként a könyvet kiadó Penguin Random House. Illetve további egymillió dollárt kaphatott a Harry hercegnek segédkező szellemíró, a Pulitzer-díjas szerző. J. R. Moehringer.

Harry herceg még 2021 júliusában jelentette be, hogy több könyvre szóló szerződést kötött a Penguin Random House könyvkiadóval. A The Independent kereste a kiadót az előlegekre vonatkozó kérdésekkel, azonban a Penguin Random House nem erősítette meg, hogy valóban 20 millió dollár előleget fizetett azért, hogy a nagyközönség a sussex-i herceg tolmácsolásában ismerhesse meg a brit királyi család eddig kevésbé, vagy egyáltalán nem ismert történeteit.

Mindeközben az ET Canada összesen 40 millió dollárra teszi annak a könyvszerződés-csomagnak az értékét, amelyért cserébe szellemírójával Harry herceg elmeséli élete történetét. A lap úgy tudja, a könyvszerződésben egyfelől szerepel a Spare című kötet mint személyes hangvételű memoár, Harry herceg kamerák kereszttüzében zajló gyermekkorától az afganisztáni szolgálaton át a férjjé és apává válásig, amely természetesen kitér a királyi család tagjaival való konfliktusok részleteire is.

Ha minden igaz, akkor Harry herceg már első kötetében is igencsak terjedelmes memoárfüzérének folytatása elsősorban a kisebbik brit herceg közéleti szerepvállalását fogja közelebbről bemutatni. Ezen belül is nagy szerepet kap majd a sussexi herceg által 2014-ben elindított Invictus Games, amely egy több sportágat magába foglaló esemény sérült és beteg katonák részvételével. A rendezvény célja, hogy a sportoláson keresztül ösztönözze a gyógyulást, legyen szó veterán vagy ma is szolgáló katonákról.

HIV-fertőzött afrikai gyerekek életét menti meg az olvasás

Több forrás is egybehangzóan állítja, hogy Harry herceg és felesége, Meghan Markle a könyvből és a hangoskönyv verzióból származó bevételeket várhatóan jótékony célokra ajánlja fel. Erről maga a herceg beszélt még 2021 augusztusában a Sentebale nevű civil szervezet jótékonysági rendezvényen a coloradói Aspenben.

Harry herceg akkor 1,5 millió dollárt ajánlott fel az általa, és a Seisso herceg által alapított, HIV-fertőzött afrikai gyerekek gyógyulását támogató alapítványnak.

A frissen sztárszerzővé vált brit királyi sarj akkor azt is megemlítette: ez csak egy alapítvány a könyvbevételekből támogatni kívánt jótékonysági szervezetek sorában. Illetve a herceg háláját fejezte ki, hogy édesanyja példáját követve támogathatja azokat a gyerekeket és közösségeket, amelyeknek erre égetően nagy szüksége van. Harry herceg ezen túl a komoly orvosi kezelést igénylő fiataloknak támogatást nyújtó WellChild nonprofit szervezetet is 15 éve bőkezűen dotálja.

Jól fizet a sussexi brend

A sussexi párnak nagy eséllyel nem lesznek filléres gondjai, amennyiben ígéretük alapján a most napvilágot látott kötet összes bevételét valóban nélkülöző gyermekeknek adják. Azzal, hogy a brit királyi családban kialakult negatív légkörre hivatkozva 2020-ban Harry herceg és Meghan Markle bejelentették, hogy elhagyják királyi címeiket, egyúttal pénzügyileg is a maguk uraivá váltak. Ehhez pedig több kiindulási tőkealapjuk is volt, hiszen a pár tagjai mindketten dolgozó emberek.

Harry herceg a katonai szolgálat alatt keresett pénzt, Meghan Markle pedig színésznőként tett szert önálló jövedelemre.

Ezen túl a sussexi herceg édesanyja, Diana tízmillió dollárosra becsült hagyatékával is szabadon rendelkezik.

Károly király rezidenciájának szóvivője egy alkalommal pedig azt nyilatkozta, hogy a herceg jelentős havi apanázst kapott 2020 nyaráig a édesapjától, Károlytól, aki ezzel is szerette volna megkönnyíteni fiáék anyagi függetlenségének megteremtését.

A hercegi pár anyagi függetlenség sikeresen megszületett, sőt, csak tovább erősödött: a sussexi hercegi pár több együttműködésnek köszönhetően csak 2022-ben együtt több száz millió dolláros vagyont hozhatott össze. Ennek mindenképpen egyik fontos pillére volt a Netflix streaming szolgáltatóval kötött szerződés, amely nyomán 2022. december 8-án megjelent a pár életéről szóló dokumentumfilm-sorozat, a Harry & Meghan, amely elérhető a magyar nézők számára is.

Ezen túl augusztus óta fut nagy sikerrel a Spotify-on Meghan Markle podcast műsora, az Archetypes. Szintén Meghan Markle önálló projektje, hogy a családban ő vált először íróvá, amikor 2021 júliusában debütált The Bench című gyerekkötetével, amely szintén előkelő helyet vívott ki magának a New York Times bestsellerlistáján.

A brit média úgy értesült, hogy a sussexi hercegné 700 ezer dolláros előleget kaphatott a könyvért. Ezen túl Harry herceg és Meghan Markle közösen 30 dollárért szerződtek le három évre a Spotify-jal egy új, közös podcast-re.