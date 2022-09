II. Erzsébet királynő halála nemcsak a korona átadását jelenti első fiának, Károlynak – aki most már hivatalosan III. Károly néven lett a britek királya –, hanem személyes vagyonának örökítését is. De az egész királyi család hatalmas vagyonportfóliója is a bizalmi tulajdonába kerül, amely az ikonikus kastélyoktól egészen a koronaékszerekig terjed.

A most meghalt királynő 70 éves uralkodása a hatalmas vagyongyarapodás időszakát ölelte fel világszerte, amikor a második világháborút követő évtizedekben új vállalkozások jöttek létre. Vagyonának nagy része azonban olyan tárgyi eszközökben van lekötve, amelyek nem igazán értékelődtek fel, mint a Microsoft vagy az Amazon részvényei, amelyek 240 000 százalékkal, illetve 146 000 százalékkal emelkedtek a tőzsdei bevezetésük óta.

Talán ezért tűnik Erzsébet királynő uralkodó (nem a személyes) vagyona viszonylag szerénynek az olyan technológiai mogulokhoz képest, mint a Microsoft társalapítója, Bill Gates, aki becslések szerint 115 milliárd dollárral bír, vagy az Amazon korábbi vezérigazgatója, Jeff Bezos, aki 153 milliárd dollárral rendelkezik. A királynő „mindössze” 78 milliárdos vagyont tudhatott a magáénak a Brand Finance tanácsadó cég 2017-es becslése szerint. Ez magában foglalja az ingatlanokat, például a Buckingham-palotát, valamint a monarchia márkájának immateriális értékét, amely fellendíti a Nagy-Britanniába irányuló turizmust és a királyi garanciával vagy címerrel ellátott termékek értékesítését - közölte a csoport.

A királynő személyes vagyona viszont csak nagyjából 500 millió dollárt tett ki, amelyet javarészt művészeti alkotások, ékszerek, befektetések és ingatlanok tették ki. Utóbbiak közé tartozik a skóciai Balmoral kastély – ahol csütörtökön elhunyt – és az angliai Sandringham House. Ezek a vagyontárgyak együttesen 500 millió dollárt érnek a Forbes becslése szerint.

Személyes vagyonának nagy részét Károly király fogja örökölni a Forbes szerint.

Üzleti vállalkozás brit királynak lenni

A halál és az adók állítólag elkerülhetetlenek, de az Egyesült Királyság uralkodóját törvényileg mentesíti az egyik legfontosabb, a gazdagokat célzó adó, az örökösödési illeték alól. Ennek érdekében Károly királynak nem kell szembenéznie az Egyesült Királyság 40 százalékos terhével, amely egyébként mintegy 200 millió dollárt emésztett volna fel édesanyja vagyonából.

Így a cégek átadásakor fizetendő illetéket is megússza, márpedig a brit uralkodócsalád sok szempontból egy üzleti vállalkozás: a koronavagyon nagy részét kitevő ingatlanok és műtárgyak elidegeníthetetlenek, tehát ezeket csak nagyon nehézkesen adhatná el egy bizalmi vagyonkezelőn keresztül az uralkodó. Viszont ennek a cégnek, a Crown Estate-nek a birtokában vannak a franchise-és az ingatlanhasznosítási jogok is. Vagyis a múzeumi belépők és a király képmásával díszített, vagy Royal jelzővel illetett termékek után is nekik járnak a bevételek – írja a CBS News.

A Crown Estate a legutóbbi pénzügyi jelentése szerint 34,3 milliárd dollár értékű eszközökkel és ingatlanokkal rendelkezik. A tulajdonában van többek között a Buckingham-palota, a Kensington-palota, valamint földterületek és ingatlanok London és az Egyesült Királyság területén. A hatalmas vagyonkezelő vállalatot nem a királyi család tagjai, hanem egy független szervezet felügyeli, a többletbevételeket pedig minden évben az Egyesült Királyság kincstárának fizetik.

Bár Károly király nem rendelkezhet a Crown Estate vagyonával személyes haszonszerzés céljából, a királyi család a birtoklásából származó pénzügyi bevételekből részesedik. A királyi család honlapja szerint a koronabirtokból származó nyereség legalább 15 százaléka a királyi családhoz kerül a "Sovereign Grant" (uralkodói támogatás) révén.

A Crown Estate a legutóbbi pénzügyi évben 311 millió dolláros nyereséget ért el, ami azt jelenti, hogy körülbelül 47 millió dollárt juttatott a királyi családnak.

III. Károly király kishal volt a pénzügyi világban

Mielőtt király lett, Károly a cornwalli herceg szerepét töltötte be, ami a hercegség irányítását biztosította számára. Ezt a szerepet az tölti be, aki a trónörökös, ami azt jelenti, hogy a hercegség most Károly legidősebb fiára, Vilmos hercegre száll.

A Cornwalli Hercegség több mint 130 ezer hektárnyi földet foglal magában, amelynek értéke 1,3 milliárd dollár a Fortune magazin szerint. De ahogy a koronabirtokok esetében, Károlynak sem volt szabad eladni a földet, bár bevételeket gyűjtött azáltal, hogy bérbe adta a birtokot a gazdáknak, vállalkozásoknak és lakosoknak.

A walesi herceg honlapja szerint Károly évente 24 millió dollárt keresett a hercegségen keresztül.

Albert helyett Károly keksz

Még 1990-ben Károly király Duchy Organics néven élelmiszeripari vállalkozást indított, azzal a céllal, hogy bioélelmiszereket értékesítsen, ami akkoriban szokatlan ötlet volt. Az üzlet 2010-ben társult a Waitrose élelmiszerlánccal, és a Waitrose szerint azóta több mint 35 millió dollárral járult hozzá a The Prince of Wales's Charitable Fundhoz.

A vállalkozás a cornwalli hercegségtől függetlenül működik, és a walesi herceg honlapja szerint minden nyereséget jótékonysági célokra fordítanak. A Waitrose-nál a Hercegség termékcsalád alatt értékesített termékek a biotojástól a bio highlandi vajas kenyérig terjednek.