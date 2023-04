Fotókat küldött a Hold túloldaláról a dél-koreai Danuri űrszonda, amely a Hold felszínéről gyűjt adatokat – közölte szerdán a szöuli tudományos minisztérium.

A Danuri űrszonda – hivatalos nevén Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) –, amely 100 kilométerrel a Hold felszíne fölött kering,

Ezek az első dél-koreai fotók, amelyek a Hold túlsó oldaláról készültek – számolt be róla a minisztérium és a Koreai Űrkutatási Intézet (KARI).

A Danuri ezen kívül széles látószögű polarimetriás kamerájával (PolarCam) is készít olyan felvételeket, amelyek segítségével a Hold felszínének összetételét és vulkanikus lerakódásait lehet tanulmányozni.

A Danuri tavaly december 27-én lépett holdkörüli pályára 145 napos útját követően, és az egyhónapos tesztelés után, február 4-én kezdte meg működését.

South Korea launched its first lunar orbiter, Danuri, on a SpaceX Falcon 9 rocket. Danuri will enter the moon's orbit in December before starting a yearlong observation mission https://t.co/gaqwz5Y2Yl pic.twitter.com/w891tSBj3O