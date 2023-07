Miután megszakadtak a szerződéses tárgyalások a stúdiókkal, minden esély meg van arra, hogy már ezen a héten leálljon a teljes hollywoodi filmipar, amennyiben a több mint 160 ezer televíziós és filmszínészt képviselő SAG-AFTRA szakszervezet sztrájkot hirdetve csatlakozik a május óta tiltakozó forgatókönyvírókhoz.

Megkövezik őket

Az amerikai szakszervezet országos testülete csütörtökön, magyar idő szerint 18 órakor ülésezik, és szavaz a sztrájkról. Fran Drescher, a SAG-AFTRA elnöke „sértőnek és tiszteletlennek” nevezte a stúdiók eddigi válaszait.

A vállalatok megtagadták, hogy érdemben foglalkozzanak bizonyos témákkal, mások pedig teljesen megköveztek minket. Amíg nem tárgyalnak jóhiszeműen, addig nem tudunk megegyezni

– nyilatkozta a szakszervezeti főnök.

Színészek és forgatókönyvírók nem sztrájkoltak egyszerre 1960 óta, amikor még Simone Signoret és Charlton Heston kapta a legjobb alakításért járó Oscar-díjat. A mostani kettős sztrájk gyakorlatilag leállítaná a szórakoztató üzletágat, több mint 160 ezer dolgozót állítva szembe a stúdiókkal.

Mélyen csalódottak vagyunk amiatt, hogy a SAG-AFTRA úgy döntött, hogy eláll a tárgyalásoktól. Ez a szakszervezet döntése, nem a miénk

– nyilatkozta a hollywoodi cégek nevében alkukat folytató Film- és Televíziós Producerek Szövetsége.

A színészek követelései közül egyébként sok az írók kívánságait tükrözi, beleértve a magasabb béreket, jogdíjakat és kevesebb élő meghallgatást.

Vége a 15 éves hollywoodi békének, elegük lett a forgatókönyvíróknak A vita megtöri a 15 éve tartó hollywoodi békét a munkavállalók és nagy stúdiók között. Bővebben --->

A produceri szövetség közölte, hogy a színészek szakszervezete „elutasította az ajánlatunkat a fizetésemelésre, a nyugdíj- és egészségügyi hozzájárulások lényegesen magasabb felső határaira, a meghallgatásra vonatkozó védelemre, a sorozatopciók lerövidítésére, illetve a színészek digitális hasonmását védő mesterségesintelligencia-javaslatra." – számolt be róla a The New York Times.

Újjáéledő munkásmozgalom

A színészek utoljára 1980-ban rendeztek nagyszabású tiltakozást, akkor a tisztázatlan, kialakuló otthoni videókölcsönzés és értékesítés hatásai miatt. Legújabb akciójuk egy újjáéledő munkásmozgalom része, különösen Kaliforniában, ahol az elmúlt hónapokban a szállodai dolgozók, az iskolabusz-sofőrök, a tanárok és a kávézók dolgozói is beszüntették már ideiglenesen a munkát.

Az előzményekhez tartozik, hogy egy hónapja több mint ezer színész, köztük olyan sztárok, mint Meryl Streep, John Leguizamo, Jennifer Lawrence, Constance Wu és Ben Stiller is aláírta a sztrájkkal fenyegető tiltakozó levelet. Így az A-listás sztárok is csatlakozhatnak majd a többi munkát beszüntetőhöz.

A kettős sztrájk óriási csapás lenne a kaliforniai szórakoztatóipar számára, amelyet az elmúlt években amúgy is megrázott a világjárvány és az elsöprő technológiai változások. A hollywoodi stúdiók vezetése rémülten érzékeli, hogy a részvényárfolyamaik zuhannak, a haszonkulcsaik zsugorodnak, mivel a kábel- és hálózati televíziók nézettsége, valamint a pénztárak hozama összeomlott a streaming szórakoztatás robbanásszerű növekedése miatt.