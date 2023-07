Horvátország megannyi csodálatos látnivalóval csábítja a turistákat, de a nyári szezonban mégis elsősorban a tengerpartja a legvonzóbb úti cél.

Igen ám, csakhogy a magyarok számára szóba jöhető egyik legközelebbi horvát célpont Fiume, ami Budapesttől nem kevesebb, mint 500 kilométer távolságra esik, és ez a legoptimálisabb esetben is nem kevesebb, mint öt-hat órás autókázást jelent, amibe nemigen fér bele túl sok pisiszünet, gyógytorna, tankolás, miegymás.

Érthető tehát, ha sokan meglehetős feszültséggel készülnek a régóta tervezett autós utazásra, hiszen ki tudhatja, mennyivel lesz a tervezett út mégis csak hosszabb a nem várt balesetek, útfelújítások, fizetőkapus torlódások miatt.

Határátkelők

Autópályán az M7-es és az M6-os sztráda irányából is meg lehet közelíteni Horvátországot. Az M7-esen a letenyei határátkelőn kell átmenni, onnan pedig a horvát A4-es autópályán folytathatjuk az utat – írja itinerében a Totalcar.

Értelemszerűen mivel Letenye a legforgalmasabb és legnagyobb átkelő, ott alakulhatnak ki a legnagyobb torlódások is, bár amióta Horvátország is csatlakozott a schengeni övezethez, és elbontották az autópályán a határátkelőt, immár lassítás és mindenféle ellenőrzés nélkül lehet áthaladni ott.

A másik lehetőség az M6-os autópálya, ami Pécs előtt véget ér, így arrafelé nem lehet közvetlenül autópályán átmenni Horvátországba. Az M6 utolsó lehajtója után az 56-os főúton lehet folytatni az utat az udvari határátkelő irányába, onnan pedig már nincs túl messze a horvát A5-ös autópálya. Érdemes fürkészni ilyenkor az E73-as európai főút tábláit is, mert ez az A5-ös pálya európai jelölése.

Pécs felől még adja magát Barcs, ami egy közúti határátkelő, a magyar 6-os főút vezet át rajta, ami az E661-es útban folytatódik. De határátkelő van még Drávaszabolcson, Berzencén, Ivándárdán és Beremenden is Horvátország irányába.

Zsúfoltság

Többféle segítség is adódik kideríteni, hogy melyik határátkelőnél mekkora várakozása kell számítani. Érdemes például csekkolni a hatarforgalom.hu oldalt, amelyen minden egyes határátkelő terheltségét meg lehet tekinteni, mindkét irányból. De az utinform.hu is viszonylag gyorsan reagál, ha valamilyen oknál fogva torlódás várható, így ezt a tájékoztató oldalt is érdemes felkeresni.

No meg persze a jól bevált Google Maps és a Waze mobil applikáció is remek megoldás, így ha ezeken már az utazás elején nagyon forgalmasnak bizonyul valamelyik határátkelő, vélhetően érdemes valamerre kerülni.

Autópályadíjak

A magyar úthasználati költségek adottak, azok vélhetően senkinek nem jelentenek újdonságot, de aki pontosan utánanézne, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. honlapján tudja megtenni, ahol egyébként online is meg lehet vásárolni a magyarországi matricákat.

Horvátországban azonban teljesen más a rendszer, mint Magyarországon, hiszen szomszédunkban a megtett távolság alapján kell fizetni, ami járműkategóriánként eltérő. Ez a valóságban úgy néz ki, hogy amikor valaki felhajt az autópályára, kap egy jegyet, majd amikor lehajt, a felhajtás óta megtett út után kell fizetnie. Felhajtásnál és lehajtásnál is fizetőkapuk vannak, amelyeknél bizony sok esetben torlódás lehet.

Az egyes szakaszok konkrét árazását ITT lehet megnézni, a pontos horvát útdíjak pedig IDE kattintva olvashatók.

Jeladós megoldás

Létezik még az ENC-jeladós fizetési lehetőség is, ami egy olyan készülék, amivel lényegesen megkönnyíthető az utazás, csakhogy mégis érdemes egy kicsit matekozni is ezzel kapcsolatban. A kütyüt meg lehet venni, vagy ki lehet bérelni, fel lehet tölteni pénzzel, a többi pedig szinte már magától megy: az ENC-jeladóval az autópályán annyi a teendő, hogy a fizetőkapuknál a rendszer leolvassa a jeladót, majd levonja a megfelelő összeget. Ehhez kézben kell tartani a jeladót, illetve be kell tenni a szélvédő mögé.

Két előnye mindenképpen van az ENC-jeladós autópályázásnak: egyrészt ezzel a módszerrel az összes útdíjból lejön 21,74 százalék, másrészt a fizetőkapuknál külön sávban haladhatnak azok az autósok, akik ezt használják.

Matekozni pedig azért érdemes, mert nem mindenkinek éri meg a metódus. Maga a jeladó 15 euróba, vagyis nagyjából 5700 forintba kerül, így aki nem jár olyan sűrűn Horvátországba, vagy előre tudja, hogy keveset fog autópályán menni, az feleslegesen tetézi ezzel a költségvetését.

Az ENC-jeladó az autópályák környékén sok helyen megvásárolható, és eleve feltöltve adják: a legkisebb csomag 35 euró (több mint 13 ezer forint), amiből 15 euró (körülbelül 5700 forint) maga a jeladó, amire előre 20 eurónyi (7600 forint) felhasználható összeg kerül. De az ENC-jeladót Magyarországon is lehet bérelni, rengeteg cég foglalkozik ilyesmivel.

Sebességhatárok

A sebességkorlátozások Horvátországban a következők:

sztrádán 130 km/óra;

autóúton 110 km/óra;

lakott területen belül 50 km/óra;

a többi helyen 90/km/óra.

Márpedig nagyon ajánlott betartani ezeket a sebességkorlátokat, hiszen nyáron rengeteg helyen mérnek, és megesik, hogy civil autóból is traffipaxoznak a rendőrök.

Bírságok

Akár már 10 km/ óra alatti sebességtúllépésnél büntetést kaphat a sofőr, a vajdasági magyar nyelvű hírportál, a Szabad Magyar Szó a napokban összegyűjtötte a tarifákat.

A legjellemzőbb bírság összeg 130 euró, ami csaknem 50 ezer forint. Ugyanakkor aki a lakott településen kívül 50 km/órával, vagy annál többel lépte túl a sebességkorlátozást, az 660 és 1990 euró, azaz 251-756 ezer forint közötti bírságra számíthat.

Aki csak 10 -30 km/órával haladt gyorsabban a megengedettnél, az megússza 60 hatvan eurós (23 ezer forint) büntetéssel, 30 és 50 km/órás gyorshajtásért 260 euró (99 ezer forint) a bírság. Ittas vezetés esetén 0,5-1 ezrelékes véralkoholszintnél 390-660 euró, 1-1,5 ezrelék esetében 660-1990 euró, 1,5 ezrelék felett 1320-2650 euró a büntetés, azaz 148 ezer forintról indulnak, de a plafon közel 1,4 millió forint.

Boltok nyitva tartása

Magyarországon megszoktuk, hogy a boltok hétvégén is nyitva tartanak, ezért nagy bosszúság lehet, ha Horvátországban még sincs így, vagyis erre is érdemes figyelni, hogy jól teljen a nyaralás.

Hazaút

És ne felejtsük, hogy az autós megpróbáltatások a nyaralás végeztével is ott leselkednek ránk az autópályákon, főutakon, határátkelőkön, sőt, nemcsak Horvátországban, hanem Magyarországon is, vagyis türelem, türelem, türelem a sikeres vakáció három kulcsszava.

Ha netán nagy a baj

Végül pedig indulás előtt mindig érdemes elolvasni a Konzuli Szolgálat és a rendőrség oldalain olvasható hasznos információkat is. A konzulátus telefonszámát pedig érdemes elmenteni magunknak, hiszen baj esetén a magyar állampolgárok bátran fordulhatnak a szolgálathoz segítségért, információért.