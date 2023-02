Alkotmányos és szociális összeomlás szélén egyensúlyoz Izrael, ahol a kormány egy igazságügyi reform keretében arra készül, hogy megnyirbálja az izraeli izraeli legfelsőbb bíróság jogköreit – idézi a Bloomberg Isaac Herzog izraeli elnök figyelmeztetését.

Az államfő szerint Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnök tervei olyannyira radikálisak, hogy kérdésessé teszik az izraeli demokrácia jövőjét, ezzel pedig az ország kevéssé lesz vonzó a külföldi befektetők és a legerősebb nemzetközi partnerek szemében.

A párbeszéd hiánya belülről tép szét minket, és előre megmondom tisztán és érthetően: ez a puskaporos hordó fel fog robbanni. Vészhelyzet van

– mondta Isaac Herzog.

A puskapor már valóban izzik az országban: egymást érik a tüntetések, szombaton is több tízezer izraeli vonult ki Tel-Aviv utcáira, a szervezők szerint 145 ezren. Az ország egyéb területein pedig összesen mintegy 83 ezren protestáltak az igazságügyi reform bevezetése ellen.

Nem sokkal Isaac Herzog beszéde után az ország legnagyobb bankjainak – a Hapoalimnak, a Discountnak, a Leuminak és a Mizrahinak – a vezetői jelezték, egyetértenek az elnökkel.

Benjámín Netanjáhú és a kormánya növelné saját beleszólását a bírói kinevezésbe, a legfelsőbb bíróság hatáskörét pedig csökkenteni, hogy kevésbé tudják felülbírálni a törvénykezést. Abban több független szakértő is egyetért, hogy az izraeli legfelsőbb bíróság valóban túl nagy hatalommal rendelkezik, a többség szerint azonban a Netanjáhú-kormány megoldása már egyenesen a ló túloldala.

A rendszerint a magyar kormány álláspontját erősítő Századvég kutatóintézet jogi szakértője, Lomnici Zoltán nemrég annak szentelt egy bejegyzést a blogján, hogy megvédje Orbán Viktor nagy szövetségesének a reformtervét. Kiemelte, Benjámín Netanjáhú közelmúltbeli interjúja „a reformdüh helyett egy jól átgondolt alapkoncepciót tükröz”.

A reformterveket kritizálók azonban éppen attól tartanak, hogy a nagyívű igazságügyi átalakítás a demokrácia jól átgondolt leépítése.

Joe Biden amerikai elnök a hétvégén például arról beszélt a The New York Timesnak, hogy az amerikai demokráciához hasonlóan az izraeli is intézményes féken és ellensúlyokon alapul, ehhez pedig elengedhetetlen a független igazságszolgáltatás.

Az igazságügyi módosítások első hullámáról a tervek szerint hétfőn vitáznak a jeruzsálemi parlamentben. Ennek épülete elé pedig ezzel párhuzamosan egy hatalmas tüntetéssel készülnek a tiltakozók.