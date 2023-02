Josep Borrell felidézte a szombaton Wang Yi kínai vezető diplomatával folytatott megbeszélését, és ezzel kapcsolatban ennyit mondott az újságíróknak: „Kifejeztem erősen aggódalmunkat amiatt, hogy Kína fegyvereket szállít Oroszországnak. Kértem, hogy ne tegyék ezt, és nemcsak az aggodalmunkat fejeztem ki, hanem azt is, hogy ez számunkra vörös vonalat jelentene a kapcsolatunkban.”

A kínai államtanácsos annyit mondott ezzel kapcsolatban, hogy ilyet nem tervez Peking. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy továbbra is éberek maradnak a kínai-orosz vonalon. A brüsszeli Külügyi Tanács ülésén részt vevő többi uniós külügyminiszter szintén figyelmeztette Pekinget, hogy ne lépje át ezt a vonalat – számolt be róla a Politico.

– mondta Tobias Billström, az EU Tanácsának soros elnökségét betöltő Svédország külügyminisztere.

Gabrielius Landsbergis litván külügyminiszter azt mondta, hogy az EU az Egyesült Államokkal egy oldalon állna, ha kínai fegyverek orosz kézbe kerülnének: „Voltak, akik arra számítottak, hogy a Nyugat nem lesz egységes, amikor az Ukrajna elleni orosz támadásról volt szó, de mi egységesek voltunk. Úgyhogy azt gondolnám, hogy ebből a tanulságból levonva elég érv lenne arra, hogy Kína ne segítse Oroszországot az ukrajnai népirtó háborújában.”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén erre kérte Kínát:

A kínai állami tulajdonú védelmi vállalatokról kiderült, hogy navigációs berendezéseket, zavaró technológiát és sugárhajtású vadászgépek alkatrészeit szállítják a szankciókkal sújtott orosz védelmi vállalatoknak – számolt be róla a Wall Street Journal még a hónap elején.

