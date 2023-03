Jurij Gagarin 55 évvel ezelőtt, 1968. március 27-én halt meg, amikor oktatójával, Vlagyimir Sereginnel együtt egy MiG-15 UTI típusú repülőgépen gyakorolt. Repülőgépük reggel 10:18-kor szállt fel a Moszkva melletti Cskalovszkij repülőtérről. A legénységnek legalább 20 percig kellett volna gyakorlatokat végeznie a repülési zónában, de 10:30-kor Gagarin jelentette a küldetés végét, és engedélyt kért, hogy visszatérhessen a repülőtérre.

Percekkel később a repülőgép a Vlagyimiri területen lévő Novoszelovo falu közelében lezuhant. Mindkét pilóta meghalt. Gagarin 34, Szerjogin 45 éves volt. Gagarin halála miatt a Szovjetunió állami gyászt hirdetett. Az elhunytak hamvait tartalmazó urnákat a Kreml falába temették.

Az Orosz Állami Tudományos és Műszaki Dokumentációs Archívum (RGANTD) most közzétette a világ első űrhajósának halálát okozó repülőgép-szerencsétlenség helyszínéről készült fotókat. A képeket állítólag most először teszik közzé, amelyek a lezuhant repülőgép törzsének darabjait mutatják – számolt be a Meduza.

Sokáig titkolták a baleset okait, számos elmélet is született

A baleset okainak kivizsgálására irányuló vizsgálat anyagai sokáig titkosak maradtak. Az állami bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a személyzet ismeretlen okból egy éles manővert végrehajtva pörgésbe került, amiből nem volt ideje kijönni.

A fedélzeti berendezések meghibásodását vagy azok meghibásodását nem jegyezték fel. Az elhunytak vérében pedig nem találtak idegen anyagokat.

Később a szakértők olyan verziókkal álltak elő, amelyek szerint a zuhanáshoz vezető hirtelen manőver oka egy másik repülőgép kikerülése vagy annak műholdas nyomvonalába való ütközés, egy meteorszondával vagy egy madárrajjal való ütközés, valamint a kabin nyomáscsökkenése volt, ami miatt a pilóták elvesztették az eszméletüket. Ezek közül egyiket sem sikerült megerősíteni.

Összeesküvés-elméleteket is szőttek, egészen addig, hogy Gagarint a szovjet vezetés parancsára ölték meg.