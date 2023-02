Ismét munkabeszüntetés lassítja a légi közlekedést Németországban, hétfőn a legnépesebb tartomány, Észak-Rajna-Vesztfália két legnagyobb repülőterén, Düsseldorfban és a Köln-Bonn repülőtéren sztrájkolnak.

A szolgáltató szektor munkavállalói érdekképviselete, a Ver.di szakszervezeti szövetség egész napos sztrájkja miatt

Köln és Bonn közös repülőterén és Düsseldorfban is törölték a legtöbb járatot.

Köln-Bonn 136 járatból álló hétfői menetrendje 2 járatra szűkült, a 330 düsseldorfi járatból 89 közlekedik. Késésekkel, kimaradásokkal kell számolni több más németországi repülőtéren is.

A hétfői munkabeszüntetés várhatóan kedden hajnali 3 órakor ér véget, aminek még lehetnek utóhatásai a közlekedésre – írta a Düsseldorf Airport.

