Hivatalosan is rábólintott Andrzej Duda lengyel államfő arra, hogy október 15-én a parlamenti választások mellett népszavazást is tartsanak az országban – írja a The First News. Utóbbi egyik témája a bevándorlás lesz.

Ahogy arra korábban már a Financial Times is felhívta a figyelmet, ezzel a taktikával a lengyel kormány a magyarhoz hasonló stratégiát vet be a választási siker érdekében.

Az Orbán Viktor által Magyarországon alkalmazott népszavazási taktikát kölcsönözve próbálja a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt a migrációt és az EU-ellenes nézeteket a lengyel választási napirend élére állítani. A cél, hogy ezzel elbizonytalanítsák a Donald Tusk, az Európai Tanács korábbi elnöke által vezetett ellenzéket

– olvasható a brit lap cikkében.

A népszavazás keretében négy kérdésre adhatnak választ a lengyel állampolgárok, ezek a következők lesznek:

Támogatja-e Ön az állami vagyon külföldi vállalatoknak történő értékesítését, ami azt eredményezi, hogy a lengyel nők és férfiak elveszítik a gazdaság stratégiai ágazatai feletti ellenőrzést? Támogatja-e a nyugdíjkorhatár emelését, a férfiak és nők 67 évre emelt nyugdíjkorhatárának visszaállítását? Támogatja-e a Lengyel Köztársaság és a Belarusz Köztársaság közötti határon lévő határzár megszüntetését? Támogatja-e Ön a Közel-Keletről és Afrikából érkező illegális bevándorlók ezreinek befogadását, az európai bürokrácia által előírt kényszerbetelepítési mechanizmusnak megfelelően?

Lengyelország ellen egyébként június elején újabb kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Unió egy orosz befolyást vizsgáló lengyel jogszabály miatt. Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke szerint a lengyel kormány az új törvény álcájában valójában Donald Tuskot, az ellenzéki Polgári Platform vezetőjét szeretné ellehetetleníteni.