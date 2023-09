Beszámolók szerint hetekkel Oroszország kudarcot vallott holdraszállása után gombamérgezésben halt meg az egyik legneveseb orosz rakétatudós. Az esetről először a Moszkovszkij Komszomolec írt.

Az orvosok állítólag több mint két héten keresztül küzdöttek az életéért, sikertelenül.

A 77 éves Vitalij Melnyikov Oroszország vezető űrhajógyártója, az RKK „Energiya” vállalat rakéta- és űrrendszer-gyártó részlegét vezette. Emellett főkutatóként dolgozott a TsNIIMASH-nál, amely az orosz űrügynökség, a Roszkozmosz egyik részlege.

Hír Melnyikov haláláról a Vkontakte orosz platformon Kép: Orosz közösségi média

Vitalij Melnyikov közel 300 tudományos cikk szerzője, a legkiválóbb orosz űrkutatók között tartották számon. Külföldi kollégákkal is dolgozott együtt, többek között a NASA-nál is volt tanulmányúton, valamint az oroszországi Népek Barátsága Egyetemen is tanított.

Hajtóműhiba vezethetett az orosz Luna-25 pusztulásához 84 másodperc helyett 127 másodpercig működött a Luna-25 korrekciós hajtóműve, amikor megpróbált az űrállomás a leszállás előtti pályára állni, emiatt az a Holdba csapódott. Bővebben>>>

A Luna-25 holdraszállás augusztusban meghiúsult: az űrszonda letért a kiszámított pályájáról, a Hold felszínébe csapódott, és megsemmisült. Az oroszokkal szemben viszont India néhány nappal sikeres holdraszállást hajtott végre.

A brit The Sun emlékeztet rá, hogy az eset után csakhamar a 90 éves Mihail Marov csillagász egészségi állapota is „jelentősen megromlott”.

Ahogy azt a lap is felidézi, Oroszországban az utóbbi években egymás után érkeznek a hírek meglehetősen furcsa halálesetekről – különösen az orosz elit és különféle vezetők körében. Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér és kilenc társának ugyancsak furcsa halálesete is ezt a sort gyarapítja. Az újság szerint már legalább 40, erősen kérdéses halállal kapcsolatban sejlik fel a Kreml esetleges felelőssége.