Németország a sereghajtók között szerepel Európában, ha a dohányzás visszaszorításáról van szó, ezért problémás diáknak számít. Nem igazán értjük, miért olyan lazák a német politikusok a dohányzás-ellenőrzési intézkedések végrehajtásában – nyilatkozta nemrég Rüdiger Krech, a WHO egészségfejlesztési igazgatója. A németeknél túl nagy a lazaság a Világszervezet szerint, mert például zrosszul hajtják végre a reklámtilalmat és sem országszerte, sem a 16 szövetségi állam egyikében nem tiltják teljesen törvény által a dohányzást az egészségügyi és oktatási intézményekben, az egyetemeken, a középületekben, munkahelyeken, továbbá az éttermekben, kocsmákban és a tömegközlekedésben. Például a 2007-es vonatkozó jogszabály szerint a munkahelyeken továbbra is léteznek dohányzó helyiségek, míg mindössze négy szövetségi államban nem lehet cigarettázni a kórházak, rendelők területén. Márpedig a szervezet szerint a szigorított védelmi intézkedések nélkül a világon jelenleg 1,3 milliárdra becsült dohányos emberek tábora 300 millióval lenne nagyobb, ami azért is figyelemreméltó, mert évente több, mint nyolcmillión halnak meg a dohányzás következtében, közülük 1,2 millióan passzívan szenvedik el a füstöt, ezen belül is 65 ezren kiskorúként.