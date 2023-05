A múlt héten Carlo Fuortes a kormány nyomására hivatkozva lemondott a Rai vezérigazgatói posztjáról, míg Fabio Fazio Fazio, egy baloldali talkshow műsorvezetője és kollégája, Luciana Littizzetto, a konzervatívokat célzó monológjairól ismert humorista is távozott, miután nem sikerült meghosszabbítani a népszerű „Che Tempo Che Fa” műsorra vonatkozó szerződésüket. Az elkövetkező hónapokban további távozások várhatóak.

„Minden kormányváltással együtt a Rai vezetésében is változás következik be. Az egyetlen különbség most az, hogy kíméletlenebb, míg korábban talán egy kicsit, mondjuk úgy, úriemberibb volt” – mondta egy forrás a The Guardiannak.

Carlo Fuortes – aki egy évvel a szerződése lejárta előtt mondott fel – helyére a kormány által jelölt Roberto Sergio került, egy olyan Rai-vezető, akinek politikai álláspontja „a széllel változik aszerint, hogy éppen ki van hatalmon” – tették hozzá.

„Az antifasizmus a múlt karikatúrája”

A főigazgatói posztot Giampaolo Rossi, a Rai igazgatótanácsának korábbi tagja kapta meg, akit a Meloni-féle Olasz Testvérek támogat. Rossi ellentmondásos tweetjeiről, valamint Vlagyimir Putyin, Donald Trump és Orbán Viktor támogatásáról ismert. A szélsőjobboldali CasaPound csoport egyik tagja által alapított Primato Nazionale című újságnak adott interjújában 2019-ben azt mondta, hogy „az antifasizmus a múlt karikatúrája”.

A Rai mindig is az aktuális kormányok befolyása alatt állt, de a mostani kormánynál sokak szerint egy látványos ugrás történt. Ez a Rai és a közszolgálat meggyengítését jelentheti.

A Carlo Fuortesre nehezedő nyomás néhány nappal a tavaly szeptemberi parlamenti választások előtt kezdődött, amikor az Olasz Testvérek és a szélsőjobboldali Liga párt részéről tűz alá került, miután Bernard-Henri Lévy francia filozófus a Rai 3 egyik talkshow-jában bírálta az olasz jobboldali pártokat.

A Liga Fuortes elbocsátását követelte, míg az Olasz Testvérek panaszt tett az olasz médiahatósági felügyeletnél. A pártok Silvio Berlusconi Forza Italiájával együtt nyerték meg a választásokat, és a koalíció októberben átvette a kormányzást.

2023 eleje óta politikai konfliktus alakult ki miattam és a pozíciómmal kapcsolatban, ami gyengíti a Rai-t és a közszolgálatot

– írta a gazdasági minisztériumnak küldött lemondólevelében Fuortes, akit Mario Draghi volt miniszterelnök kormánya jelölt. Mint fogalmazott, nem hajlandó elfogadni a Rai szerkesztői irányvonalának és műsorszerkesztésének megváltoztatását. Meloni kormányát különösen azért érte kritika, mert állítólag nyomást gyakorolt Fuortesre, hogy a mandátuma lejárta előtt távozzon.