Óriási károkat okoz, és szedi áldozatait az olaszországi heves esőzés, és az annak következtében kialakult áradások. A BBC információi szerint jelenleg kilenc emberről lehet biztosan tudni, hogy meghaltak a rendhagyó időjárási körülmények miatt, de sok az eltűnt is.

Az északi Emilia-Romagna régióban mintegy tízezer embert kellett evakuálni, sokakat helikopterrel mentettek ki háztetőkről.

A hatóságok szerint 14 folyó öntött ki a medréből, és 23 település került víz alá.

– nyilatkozta Michele de Pascale, Ravenna polgármestere az olasz állami RAI televíziónak.

A Ravennától nem messze fekvő Forli polgármestere, Gian Luca Zattini is drámai helyzetről számolt be az AFP hírügynökségnek. Elmondása szerint városa „térdre kényszerült, elkeseredett és fájdalmai vannak”.

Miközben tavaly az elképesztő mértékű szárazság miatt kellett szükségállapotot hirdetni az olasz hatóságoknak, ezúttal éppen ellenkező a helyzet – mutatott rá BBC időjárás-jelentője, Chris Fawkes.

A szakértő szerint ráadásul a következő hetekben még jelentős mennyiségű csapadékra kell számítani Olaszországban.

„Ezt a területet a hónap elején szintén özönvízszerű esőzések sújtották, ami áradásokhoz vezetett. Ez telített talajt hagyott maga után, amely most kevésbé képes felszívni az újabb nagy mennyiségű esőt”

– magyarázta.

A héten rendezték volna eredeti tervek szerint az imolai forma-1-es versenyhétvégét is, ám az aktuális körülmények között erre végül nem lesz lehetőség.

Szerdán egyeztettek a szervezők a helyi hatóságokkal, és végül arra jutottak, hogy a nagydíjat le kell fújni.

The decision has been taken not to proceed with the Grand Prix weekend in Imola#EmiliaRomagnaGP #F1 pic.twitter.com/4taauGnFEA