Oroszországban élesedett az úgynevezett „LMBT-propagandát” tiltó törvény orosz törvény: a moszkvai bíróságok már meghozták az első, transzneműek kiutasításáról szóló döntéseket – írja a Lettországból szerkesztett független oknyomozó hírportál, a Meduza.

Egész pontosan négy, orosz állampolgársággal nem rendelkező transznemű nő Oroszországból való kiutasításáról döntött a moszkvai törvényhozás az „LMBT-propagandát" tiltó törvény alapján.

A moszkvai városi bíróságok a 2022 decemberében életbe lépett törvényre hivatkozva ítélkeztek. Azóta egyszerre hét ügyben indult vizsgálat: ebből jelenleg négy ügy zárult kiutasítással.

Az orosz sajtó úgy értesült, hogy mind a hét jegyzőkönyvet olyan orosz állampolgársággal nem rendelkező transznemű nők ellen vették fel, akik szexmunkát végeztek Oroszországban és online hirdették szolgáltatásaikat.

Szexoldalra tévedt a rendőr, feljelentést tett

Ők úgy kerülhettek az orosz hatóságok látókörébe, hogy a feljelentést tevő rendőr egy külföldi szexmunkás-profilokat felvonultató weboldalon az említett transznemű nők hirdetéseibe botlott. A rendőr a szexmunkás hirdetéseket olvasva úgy vélte, hogy azok „LMBT-propagandát” tartalmaznak, amellyel végül a bírák is egyetértettek.

Ugyan a moszkvai városi bíróságok azt nem közölték, hogy mekkora összegre büntették a transznemű szexmunkásokat, az biztos, hogy az Oroszországból való kiutasítás mellett még alaposan meg is bírságolták őket, ahogy volt köztük olyan is, akit pár napra még le is tartóztattak.

Az új orosz törvény szerint külföldi ügynökök a melegek

Decemberben Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta a törvényt, amely kimondja a „hagyományostól eltérő szexuális kapcsolatok és a pedofília propagálásának” teljes tilalmát.

A törvény elfogadását követően a könyvesboltok és a könyvtárak elkezdték polcaikról eltávolítani a törvény hatálya alá eső kiadványokat, ahogy a televíziós műsorok és a játékok is komoly revízión estek át, és amelyekben például azonos neműek szerepelnek, azokat „külföldi ügynököknek" nyilvánították.