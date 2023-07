Az utasbiztosítást BBP-biztosításnak is szokás nevezni, tekintettel arra, hogy alapvetően – külföldi utazás vagy tartózkodás idejére – betegséget, balesetet és poggyászkárokat fedez, miután azonban számtalan biztosítási termék van a piacon, az egyes feltételek eltérhetnek egymástól – közölte Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.

Általánosságban azt lehet mondani, hogy az utasbiztosítások esetében a természeti károk és terroresemények kizárásnak minősülnek, ilyen esetekre nem vonatkozik a szerződés.

„Léteznek úgynevezett útlemondási biztosítások is, amelyek bizonyos esetekben megtérítik a kieső költségeket, de ezek kizárólag olyan eseményekre vonatkoznak, amik a szerződőhöz kötődnek (megbetegszünk, leég az otthonuk, és emiatt otthon kell maradunk), tehát természeti eseményekre ugyancsak nem vonatkoznak” – folytatta a szakértő.

A görögországi tüzek sem kivételek ez alól

Az, hogy például Rodosz szigetéről is evakuálni kellett a nyaralókat az erdőtüzek miatt, az egy vis maior helyzet. A kommunikációs szakember szerint ilyen esetben – ha csoportos utazáson veszünk részt –, az utazásszervező segítségére számíthatunk, illetve elméletileg az is elképzelhető, hogy a szállásadó rendelkezik felelősségbiztosítással, és annak keretében kaphatunk valamiféle anyagi kompenzációt, ami azonban nagyon ritkán forduló csak elő – számolt be róla az Infostart.

Ha előzetesen nem mélyültünk el alaposan a szerződésünkben, akkor Lambert Gábor szerint mindenképp érdemes felhívni a biztosítónkat, és kopogtatunk az utazásszervezőnél, hogy számíthatunk-e valamiféle térítésre, illetve segítségre – adott esetben a légi társaság részéről is, amivel utaztunk.