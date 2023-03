Amikor az esetről beszámolt az egyik Reddit-fórumon, a közösségi szinte felrobbant az érdeklődők üzeneteitől – adta hírül a GameStar.

A Reddit A Reddit egy több nyelven, köztük magyarul is elérhető közösségi weboldal, amelyen a felhasználók megoszthatják híreiket, képeiket az úgynevezett „subredditeken”. Az oldalhoz kizárólag a regisztrált felhasználók adhatnak tartalmat, illetve értékelhetik a már meglévőket a fel és a le nyilak segítségével.

A nyerő kártyalapok

A világ legnépszerűbb gyűjtögetős kártyajátéka a Magic: The Gathering (MTG) óriási üzlet is egyben, mivel akadnak kártyák, amelyek akár több ezer dollárt is érhetnek, így egy-egy komolyabb gyűjtemény értéke akár egy autóéval vagy egy lakáséval is vetekedhet.

Éppen ezért a rajongók számára rettenetesen szomorú felfedezést tett az a LATINo nevű redditező egy texasi szeméttelepen, aki a lakókocsijának hulladékát ürítette ki a területen, amikor felfigyelt egy rakás, jó állapotú dobozra, amelyekben bontatlan MTG-kártyák lapultak – számol be az esetről a Kotaku.

Az illetőnek fogalma sem volt, micsoda értékre bukkant, így aztán csupán néhány fotót és egy videót készített a helyszínen, majd később beszámolt az esetről az egyik Reddit-fórumon, elmesélve, hogy

legalább hat raklapnyi kártyát dobhattak le a szeméttelepen, amelynek értéke a rajongói becslések szerint körülbelül százezer dollár, vagyis több mint 35 millió forint,

de akad számítás, amely szerint akár a negyedmillió dollárt (89,2 millió forint) is elérhette a kollekció értéke.

A vesztő kártyalapok

A fotókat készítő férfi nem ismerte a Magic: The Gathering játékot, csupán korábbi Reddit-posztok alapján ismerte fel, hogy mit lát, az értékükkel azonban így sem volt tisztában. Az eset kapcsán annyi érdeklődő üzenetet kapott, hogy egy külön posztban tisztázta, nem sejtette, mivel áll szemben, de arra is felhívta a fórumozók figyelmét, hogy másnap visszatért a helyszínre, és azt tapasztalta, hogy a kártyák már megsemmisültek, mivel több rétegnyi mocskot dobtak rájuk a telepen dolgozó buldózerek.

A tudatlan reddites utólag már bánja, hogy nem csapott le a kínálkozó lehetőségre, de ahogy fogalmazott, nem lesz öngyilkos a kihagyott fogás miatt, egyszerűen visszatér a munkahelyére, ahogy azt bárki más is tenné.

Az általa készített fotókat és videókat egy képmegosztó felületen lehet megtekinteni, mégpedig ITT.