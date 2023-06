A társaság vezetője a kis Titan tengeralattjáró irányítója, egyúttal az utazásokat szervező vállalkozás, az OceanGate alapítója a 61 éves Stockton Rush volt. Rush eredetileg pilóta volt, már 19 évesen megszerezte a DC-8-as típusú, ma már forgalomból kivont repülőgéptípusra a kapitányi képesítést.

Három évvel később a repülőmérnöki diploma is a zsezsében volt, és tudását felhasználva saját repülőgépet épített.

A The Washington Post szerint a kalandvágy tovább hajtotta Stockton Rush-t: megépítette első tengeri merülésre alkalmas járművét, ami két személyes volt, és amellyel összesen harminc merülést hajtott végre, persze még nem a mostanihoz hasonló mélységbe. Az OceanGate céget, amelyet kutatás és turizmus céljából hozott létre, és a fő irány a mélytengeri merülés lett, 2009-ben hozta létre, 2010-től már szervezte az utakat.

A Titanichoz az utolsó két évben merült le több alkalommal.

Hamish Harding 58 éves brit üzletember és pilóta volt, ugyancsak erős kalandvággyal megáldva: például több világrekordot is megdöntött mélytengeri merülésben.

Üzletemberként egy repülőgépek adásvételével foglalkozó céget vezetett, amelyet egyben ő is alapított. Nem csupán a mélység, a magasság is vonzotta: tavaly az egyik résztvevője volt a Jeff Bezos alapította Blue Origin cég ötödik űrugrásának, mikor a világűr határáig jutott el.

Emellett a Déli-sarkon és a Mariana-árokban is járt.

