Két évtized után most látszik először reális esély arra, hogy a törökök leváltsák aktuális elnöküket, Recep Tayyip Erdogant. Az államfő sajátos gazdasági nézetei és lépései mellett úgy tűnik, egyéb tényezők is az ellenzéki összefogás jelöltjének, Kemal Kilicdaroglunak kedveznek. A valós sikerhez azonban parlamenti többség is kell, erről is döntenek vasárnap a török választópolgárok.