Olekszandr Marikovszkij ukrán tisztségviselő osztotta meg a közösségi médiában a hajba kapásról készült videofelvételt, amelyen látszik, hogy az orosz küldött elcsente az ukrán zászlót, mire az ukrán delegált utána futott, hogy visszaszerezze azt.

A csütörtökön közzétett felvételen az látható, hogy Marikovszkij ukrán zászlóval a kezében az egyik orosz delegált mögött áll a közös fényképezkedés idején.

Egy ponton az orosz küldött kikapta a kezéből a zászlót. Az ukrán erre az orosz delegált után ment, hogy visszaszerezze a zászlót, és megütötte a férfit.

A Russian representative at the Black Sea Economic Cooperation forum in Ankara this evening allegedly attempted to grab a Ukrainian flag from Kyiv’s delegates.



