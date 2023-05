Az inkriminált szöveg, amelyet a The New York Times a perről tudó személyekkel készített interjúk alapján szerzett meg, továbbra is szerkesztve maradt a nyilvános bírósági dokumentumokból a Dominionnak a Fox News elleni rágalmazási perében, amelyet a múlt hónapban 787,5 millió dolláros rekordösszegért rendeztek.

A NYT szerint Carlson a 2021. január 6-i, Capitoliumban történt 2021. januári zavargások másnapján küldte el a szöveget egyik producerének. Bár a Dominion-per során számos, a korábbi műsorvezető és kollégái közötti üzenetet nyilvánosságra hoztak, a lázadás napján Carlson és más Fox-vezetők között küldött több sms továbbra is ki van szerkesztve a nyilvános aktákból.

Az egyezség – az eddigi legnagyobb rágalmazási perben – lehetővé tette Carlson és a Fox más munkatársai számára, hogy eskü alatt ne kelljen válaszolniuk az ezekre az üzenetekre vonatkozó kérdésekre.

A Fox vezetői azonban már a tárgyalás múlt havi kezdete előtt tudomást szereztek az üzenetekről, és a Times szerint aggódtak, hogy az eljárás során fény derülhet rájuk. A teljes üzenetet a Times kedden tette közzé. Ebben Carlson azt mondta, hogy az általa megnézett videón legalább három férfi látható egy ellen. A megvert személy faji hovatartozása nem tisztázott.

Egy fickót így csoportosan bántalmazni nyilvánvalóan becstelen dolog. A fehér emberek nem így harcolnak. Mégis hirtelen azon kaptam magam, hogy a csőcseléknek drukkolok a férfi ellen, remélve, hogy keményebben megütik, és megölik. Tényleg azt akartam, hogy bántsák a kölyköt. Megéreztem az ízét

– áll a szövegben a Times szerint.

Carlson megveti, de embernek tartja az „antifa görényeket”

Tucker Carlson így folytatta gondolatmenetét: „Aztán valahol mélyen az agyamban megszólalt a riasztó, hogy ez nem jó nekem. Olyanná válok, amilyen nem akarok lenni. Az antifa görény egy emberi lény. Bármennyire is megvetem, amit mond és tesz, bármennyire is biztos vagyok benne, hogy személyesen is utálnám, ha ismerném, nem kellene kárörvendenem a szenvedésén. Inkább zavarnia kellene. Nem szabadna elfelejtenem, hogy valahol valaki valószínűleg szereti ezt a gyereket, és összetörne, ha megölnék. Ha nem törődöm ezekkel a dolgokkal, ha az embereket a politikájukra redukálom, hogyan lehetnék jobb nála?”

Carlsont, akit kritikusai többször is azzal vádoltak, hogy műsorában a fehér nacionalista beszédtémákat – például a rasszista csereelméletet – népszerűsíti, és bagatellizálja a fehér nacionalista erőszakot, a múlt héten hirtelen menesztették a csatornától.

A Carlson kirúgásának körülményeit ismerő személyek a Los Angeles Timesnak elmondták, hogy személyesen Rupert Murdoch döntött a menesztéséről, részben a műsorvezetőnek a 2021-es capitoliumi zavargásokkal kapcsolatos összeesküvés-elméletei miatt, amelyeket rendszeresen felerősített műsorában.