Óriási baklövést követhetett el Donald Trump. A volt amerikai elnök átnézhette a Mar-a-Lago nevű rezidenciáján lévő minősített iratokat azt követően, hogy megkapta az azok visszaadását indítványozó idézést. Az igazságügyi minisztérium és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) nyomozóinak a Washington Post szerint erre már bizonyítékai is vannak.

A tanúvallomások, biztonsági kamerák felvételei és egyéb dokumentumok alapján Donald Trump tavaly májusban kivitte a dobozokat a garázsból azt követően, hogy megkapta a hivatalos kérvényt azok visszajuttatására. A nyomozók arra gyanakodnak, hogy ezt azzal a céllal tette, hogy átrostálja, mit tart meg, mit szolgáltat be.

Végül egy augusztusi házkutatás során az FBI több mint száz titkosított iratot talált az Egyesült Államok volt elnökének otthonában. Donald Trump azzal érvelt, hogy ezeket ő államfőként mozdította el, ilyen minőségben márpedig megvolt a joga ahhoz, hogy feloldja bármely hivatalos dokumentum titkosítását.

Biden és Pence is hasonló ügybe keveredett

Közben történt még egy esemény, amely úgy tűnt, Donald Trump malmára hajthatja a vizet: Joe Biden aktuális elnök régi irodájából és a garázsából kerültek elő minősített dokumentumok. Az ő esetében azonban egészen másképp lehetett kommunikálni a baklövést, ő ugyanis maga jelezte a hatóságoknál a problémát.

„Biden csapata azt tette, amit ilyenkor tenni kell. Ha nem megfelelően tárolt minősített iratokra bukkan valaki, azonnal értesíteni kell a kormányt, és azonnal be is kell ezeket szolgáltatni”

– nyilatkozta korábban egy nemzetbiztonsági ügyvéd a Business Insidernek.

A demokratáknak aztán az is kapóra jött, hogy Mike Pence-t is be lehetett vonni az ügybe, miután az ő otthonában is titkosított dokumentumokat találtak. Ez pedig egyértelműen gyengíti Donald Trump érvelését, alelnökként ugyanis nem lehet titkosításfeloldási extra jogköröket emlegetni.

A Donald Trump esetében nyilvánosságra került újabb bizonyítékok, amelyek szerint a volt államfő átnézhette a garázsában tárolt iratokat, még inkább a demokraták és Joe Biden oldalára billenti a mérleg nyelvét.

New York felkészül

Donald Trump ügyvédeinek meglehetősen sűrű napjai lehetnek, egy másik jogi ügyben is támadják ugyanis a volt amerikai elnököt. Múlt héten derült ki, hogy Alvin Bragg New York-i kerületi ügyész vizsgálata nyomán vádat emeltek ellene. Azzal gyanúsítják, hogy 2016-ban, az elnökválasztási kampány idején akkori ügyvédjén, Michael Cohenen keresztül 130 ezer dollárt juttatott el Stormy Daniels felnőttfilmes színésznő számára, hogy hallgasson a kettőjük között állítólag 10 évvel korábban zajlott intim kapcsolatról.

Donald Trump egyébként ezzel történelmet írt: ez az első alkalom, hogy egy volt amerikai elnököt bűncselekmény elkövetésével vádolnak meg. Az Egyesült Államokban a politikai vezetők elleni vádemelések soha nem jutottak az amerikai alelnököknél magasabb szintre.

Donald Trumpnak kedden kell majd bíróság elé állnia. Mivel már azt megelőzően arra kérte támogatóit, hogy álljanak ki mellette, ha megvádolják,

halálesetek, pusztítások is lehetnek,

fenyegetődzött a volt elnök március 24-én, arra buzdítva híveit, hogy „vegyék vissza az irányítást az ország felett”.

Ennek megfelelően New York városa felkészül az esetleges utcai megmozdulásokra. Kordonokkal vették körbe a Trump-tornyot és már most és lezárták az utakat a manhattani büntetőbíróság közelében. Nem véletlen a készültségi állapot: 2021 január 6-án Donald Trump hívei megostromolták a Capitoliumot Washingtonban, így tiltakozva Joe Biden beiktatása ellen.

A szakértők szerint Donald Trumpnak egyelőre nem kell utazási tilalomtól tartania, amit ki is használ: már a bírósági meghallgatás után visszarepül Floridába, és beszédet mond.