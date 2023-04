A Hetek csoportjának (G7) országai megerősítették, hogy továbbra is támogatják Ukrajnát, ezzel egyidejűleg figyelmeztették Oroszországot, Kínát és Szudánt is a japán Karuizawában tartott találkozójukon – számolt be az Euronews.

A hét legfejlettebb ipari ország csoportjának külügyminiszterei megállapodtak arról, hogy nem csak összehangolják, de fokozzák és érvényesítik az Oroszországgal szemben kivetett szankciókat, valamint óva intették a további intézkedésektől az Oroszországot támogató államokat.

A találkozó során, a keddi zárónyilatkozatban Hayashi Yoshimasa japán külügyminiszter aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az ukrajnai válság Délkelet-Ázsiában is felütheti a fejét:

Európa és az Indo-csendes-óceáni térség biztonsága elválaszthatatlanok egymástól, és nekem is válságérzetem van. Ukrajna ma, Kelet-Ázsia lehet holnap.

– mondta. Hozzátette, hogy nem fogadja el Oroszország felelőtlen nukleáris politikáját, és hangsúlyozta a megállapodást, miszerint megerősítik együttműködésüket a szankciók kijátszása, és Oroszország harmadik országokból történő fegyverellátásának kezelése érdekében.

Válaszul a pekingi külügyminisztérium szóvivője, Vang Wenbin azt mondta, hogy a G7-ek tárgyalásai figyelmen kívül hagyták Kína ünnepélyes álláspontját és az objektív tényeket, illetve durván beavatkoztak Kína belügyeibe, és rosszindulatúan rágalmazták, bemocskolták Kínát.

Tűzszünet Szudánban

A találkozót lezárva Antony Blinken amerikai külügyminiszter nyilatkozatában elárulta, hogy tűzszünetre szólította fel a szudáni fegyveres erők két hadviselő tábornokát, és a támogató erők félkatonai alakulatát, miután hétfőn támadás ért egy amerikai autókonvojt.

Volt egy amerikai diplomáciai konvoj, amelyet lelőttek. Minden emberünk biztonságban van. De ez az akció meggondolatlan volt. Felelőtlenség volt, és természetesen nem volt biztonságos.

Josep Borrell, a blokk vezető diplomatája elmondta, hogy a szudáni fegyveresek egy másik akció során az Európai Unió helyi nagykövetét is megtámadták kartúmi otthonában.