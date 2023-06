Hanna Maljar a Telegramon azt írta, hogy újra kitűzték az ukrán zászlót Sztorozseve faluban. A jelenetről rövid videófelvétel is megjelent a közösségi médiában. A politikus szerint végül „az egész ukrán területet” fel fogják szabadítani – írja a Reuters.

Storozheve, #Donetsk region, (south of Velyka Novosilka), east Ukraine, has been confirmed as liberated by the Ukrainian forces:



pic.twitter.com/9VkTibMRC4