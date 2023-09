Személyes hangvételű interjút adott az ukrán elnök felesége a BBC-nek. Olena Zelenszka többek között arról beszélt, hogy a családi életüket hogyan borította fel a háború.

Lehet, hogy ez önzőnek tűnik, de nekem a férjemre van szükségem, nem egy történelmi személyiségre

– mondta az ukrán first lady, hozzátéve, hogy az egész családnak hiányzik a közösen eltöltött idő. Neki is szüksége is lenne rá, hogy férje mellette álljon.

„De erősek maradunk, érzelmileg és fizikailag is megvan az erőnk. És biztos vagyok benne, hogy együtt kezelni tudjuk ezt” – mondta Olena Zelenszka. Beszélt arról is, hogy amikor Oroszország 2022 februárjában megszállta Ukrajnát, hónapokig bujkált különböző titkos helyeken a gyerekeivel. Mint mondta, kellet némi idő, hogy megnyugodjon, és az adott körülmények között elkezdje élni az életét.

Nem élünk együtt a férjemmel, a család külön van

– mondta Olena Zelenszka a BBC-nek, hozzátéve, hogy lehetőségük van ugyan látni egymást, de nem olyan gyakran, mint szeretnék. „A fiamnak hiányzik az apja” – mondta. Zelenszka beszélt arról is, hogy a háború miatt a gyerekinek nincs lehetőségük tervezgetésre: a lányuk épp 19 éves, gyerekeik utazásról álmodoznak, új tapasztalatokról, érzelmekről.

Szerinte férjében, az elnökben ugyanakkor megvan az energia, az akaraterő, az inspiráció és a makacsság ahhoz, hogy átvészelje ezt a háborút.

Bízik abban is, hogy first ladyként kellő inspirációt és reményt képest adni az ukránoknak.

"Óriási reményünk van a győzelemre, de nem tudjuk, mikor jön el. És ennek a hosszú várakozásnak, az állandó stressznek megvan a maga következménye" – tette hozzá Zelenszka.