A Szakonyi Péter és csapata által összeállított A 100 leggazdagabb listájának élére idén is Mészáros Lőrinc került, aki Csányi Sándort tavaly váltotta az élen.

A ma megjelent 2022-es rangsort Mészáros Lőrinc 480 milliárdos becsült vagyonnal vezeti, őt Csányi Sándor követi 420 milliárd forinttal. Az OTP első emberének vagyona összességében egy év alatt nem gyarapodott – ez jórészt a bank tetemes tőzsdei árfolyamveszteségének köszönhető.

Idén először léphetett fel a képzeletbeli dobogóra Felcsuti Zsolt, a géptartozékgyártó MPF Holding többségi tulajdonosa Gattyán Györgyöt szorította egy hellyel hátrébb: Felcsuti vagyonát 345 milliárdra, Gattyánét pedig 317 milliárd forintra becsülték a kiadvány szerkesztői.

Az első tízben alapvető változás nem következett be az elmúlt egy évben: sorrendben az ötödik Veres Tibor (254 milliárd), akit Jellinek Dániel (240 milliárd), Bige László (201 milliárd), Szíjj László (193 milliárd), Széles Gábor (191 milliárd) és Kasza Lajos (136,5 milliárd) követ. A top-10 összvagyona immár 2777,5 milliárd forintra rúg - ez csaknem a 45 százaléka az első száz teljes vagyonának.

A legmódosabb magyarok élmezőnye 2022-ben Sorrend Név Becsült vagyon (Mrd Ft) 1. Mészáros Lőrinc 480 2. Csányi Sándor 420 3. Felcsuti Zsolt 345 4. Gattyán György 317 5. Veres Tibor 254 6. Jellinek Dániel 240 7. Bige László 201 8. Szíjj László 193 9. Széles Gábor 191 10. Kasza Lajos 136,5 Forrás: A 100 leggazdagabb 2022

Az immár 21. alkalommal megjelent kiadvány készítői úgy becsülik, hogy Magyarország száz legtehetősebb emberének összvagyona a válság és a pandémia ellenére sem csökkent és elérte a 6223,5 milliárd forintot. A növekedés egy év alatt csaknem 637 milliárd volt, ez szinte “fillérre” annyi, amennyi összvagyona a top-100-nak 2002-ben volt (632 milliárd forint).

Két évtizeddel ezelőtt a “bekerülési küszöb” mindössze 2,3 milliárd forint, azaz akkori árfolyamon 10 millió euró volt, az idei első százba viszont már legkevesebb 12,7 milliárd forinttal lehetett bekerülni, ez mintegy 33 millió eurónak fele meg.

A listára került üzletemberek jelentős része továbbra is az ingatlanfejlesztésben találta meg “számítását”, ám egyre többen fektettek be már tavaly is az energetikába, ezen belül is a naperőművekbe.

Az idei listára csupán négy új szereplő került fel: az Indotek résztulajdonosa, Hermann Kamilla. a hazai létesítmény-fenntartási piac nagyágyújának tartott Kis-Szölgyémi Ferenc, a Masterplast társtulajdonosa, Ács Balázs, valamint a naperőműüzletben évek óta aktív Lugos Roland.

Ők a legbefolyásosabbak

Idén tizenegyedik alkalommal készült el a legbefolyásosabbak listája. A 11 politikai elemző, hangsúlyozottan szubjektív véleményét összegző befolyásbarométer élén - immár évek óta - Orbán Viktor miniszterelnök áll, akit Csányi Sándor és Mészáros Lőrinc követ. A további sorrend: Rogán Antal, Szijjártó Péter, Matolcsy György, Pintér Sándor, Varga Mihály, Hernádi Zsolt és Novák Katalin.

A legbefolyásosabb ellenzéki politikusnak az értékelők Karácsony Gergelyt tartották, aki a 30. helyre tudott felkapaszkodni. Gyurcsány Ferenc a 35., míg Dobrev Klára a 43. helyen áll. Érdekes, hogy nem jutott be az 50 legbefolyásosabb közszereplő közé Márki-Zay Péter, az elleznék közös miniszterelnök-jelöltje.