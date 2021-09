A Blochamps Capital, a hazai privát banki ügyfeleket kutató cég elemzése szerint a magyar gazdagok is gazdagabbak lettek a Covid után, nem csak a világ leggazdagabbjai. 2021-ben 15 százalékkal nőtt a száz leggazdagabb vállalkozó összvagyona - írta meg az elemzésről a Növekedés.hu

A 2017 elején a hazai privátbankok által kezelt 3860 milliárd forintos vagyon így az idei év elős felére 7000 milliárd forintra nőtt, ami a Blochamps prognózisa szerint 2022-re elérheti vagy megközelítheti a 8000 milliárdot is.

A gazdagodásnak az elemzés azonban talált egy másik kifejezési formát is: a Blochamps úgy számolta, hogy 2025-re Magyarországon akár hétezer embernek is lehet milliárdos vagyona, sőt, akár heten is elérhetik e kategóriát amerika dollárra átszámoltan is.